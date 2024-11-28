拜登臨別禮物？美中罕見換囚 美3名遭「錯誤關押」公民獲釋

早前曾被中國指控為指美國間諜的梁成運，27日獲釋。(中央社)

福斯新聞網(Fox News)27日報導，白宮國家安全會議(National Security Council)發言人表示，遭到中國錯誤關押(wrongfully detained)的三名美國公民 史威登(Mark Swidan)、李凱(Kai Li)、梁成運(John Leung)已經獲釋，即將返回美國與家人團圓。華爾街日報報導，美國官員不願透露與北京換囚的中國公民身分，但遭控間諜罪的徐延軍(Yanjun Xu)、遭控竊取航空機密的季超群(Chaoqun Ji)27日都已經不在聯邦監獄 管理局(Bureau of Prisons，BOP)資料庫的囚犯名單。

國家安全會議發言人塞維特(Sean Savett)說，拜登政府不斷努力，與中國進行外交交涉，終於讓遭到錯誤關押的美國公民能夠回家。塞維特說，目前已經沒有其他美國公民在中國遭到錯誤關押。

國務院27日也對中國長期以來的要求做出回應，降低對美國公民發布的中國「旅遊警示」(travel warning)等級，從原本警告中國警察機關可能任意抓人，更新為勸告美國遊客前往中國時要提高警覺。

人權組織對話基金會負責人康原(John Kamm)說，鑑於北京通常不會換囚，此舉史無前例，不但是送給拜登的臨別禮物，也是向候任總統川普發出中方有可能做出重大讓步的訊號。

李凱的兒子哈里森‧李(Harrison Li)一年前接受福斯專訪時說，父親為紀念祖母過世周年而回故鄉掃墓，結果遭到滯留。他說，父親飛抵上海浦東機場，馬上就被公安部人員帶走，一直關在監獄。

根據網路串聯活動Freekaili.org說明，李凱從2016年9月以來就被關押在中國，遭控存有「政治動機」，涉嫌竊取情報及國家機密。李凱被判處10年有期徒刑後，關在上海青浦監獄。

英國廣播公司(BBC)報導，香港出生的梁成運2023年遭控間諜罪並遭定罪。

紐約時報報導，兩名美國官員透露，79歲的梁成運是聯邦調查局(FBI)線民，與中國休士頓領事館人員關係密切。梁成運不顧FBI人員勸告，執意前往中國後遭到逮捕，2023年在蘇州法院被判終身監禁。