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川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力

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川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力

記者陳湘瑾／即時報導
川普競選期間曾提出要對中國徵收60%關稅，中國學者認為這可能導致美國出口競爭力降低。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（新華社）
川普競選期間曾提出要對中國徵收60%關稅，中國學者認為這可能導致美國出口競爭力降低。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。（新華社）

川普在競選美國總統時表示，提出要對中國徵收60%關稅。中國學者分析，美國貿易失衡的糾正終歸需要美國適當放棄部分美元霸權利益，同時削減其國內財政開支，提高美國企業的競爭力，靠關稅政策進行保護恐怕是很難見效的。

第一財經報導，對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡分析，川普的關稅政策試圖維護其產業利益，但中間產品和機器設備關稅的提升將增加美國企業的成本，也會在一定程度上降低美國產品的出口競爭力。

崔凡引述美國負責任預算委員會（CRFB）研究，川普提出的國內減稅與進口加徵關稅相結合的政策組合，可能導致美國財政赤字進一步擴大。CRFB今年10月估算，川普對美國的減稅計劃將使美國聯邦政府淨收入下降，下降中間估算值約為10年間10.4兆美元，加關稅帶來的財政收入中間估算值約為2.7兆美元。10年內共計使得美國財政赤字增加7.75兆美元（中間估算值）。

崔凡解釋，這反映美國經濟內部深層次的不平衡問題，主要表現為財政和貿易「雙赤字」現象的加劇，這種內在矛盾在川普的關稅政策下可能進一步惡化，也就是說川普的政策框架無法根本解決美國經濟的內在失衡問題，財政赤字和貿易赤字有可能進一步擴大。

此外，川普在競選期間多次強調要維護美元的國際儲備貨幣地位。崔凡認為，如果要推動美國出口增加，逆差縮小，美元應該弱勢，而且對外貶值幅度應該大於對內貶值，也就是通貨膨脹的幅度，但維護美元國際儲備地位需要保持美元強勢。崔凡指出，保持強勢美元不利於出口，很難真正使美國製造業回歸，如果是弱勢美元，各方對美元的信心有所下降，美元作為國際儲備貨幣的地位就很難維持。

崔凡認為，目前共和黨保守派智庫提出的一些方案，希望削弱美聯儲執行貨幣政策的獨立性。如果川普採取加強對美國聯準會的影響和控制，或許會採取一些操控美元匯率的措施，這給國際貨幣體系帶來更大的不確定性。

上海交通大學上海高級金融學院教授、聯準會前高級經濟學家胡捷指出，過去兩年由於利率快速上升，美元兌大多數貨幣處於強勢地位，即便美元的利率逐步回落，與歐元等主要貨幣相比，美元仍可能因利率因素繼續保持強勢。然而，與人民幣相比，由於人民幣利率下降幅度較小，未來降息空間有限，美元可能相對走弱，這表明利率在一定程度上會利於人民幣走強。

其次，貿易順差和逆差是影響匯率的另一個重要因素。美國目前在與歐元區和中國的貿易中處於逆差狀態，因此需要觀察其逆差是否擴大、持平或縮小，這也將對美元的匯率產生作用。如果逆差持續擴大，美元可能承壓；而如果逆差縮小，美元的匯率可能受到支撐。

川普 關稅 貨幣

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