3名美國公民獲釋 美調降赴中國旅遊警示

美國國務院網站在27日將赴中國旅行提醒由三級降為二級，並移除關於非法拘押風險的「D」字標註。圖為今年3月，24名美國中學生受邀前往中國訪問。（中新社）

在中國釋放遭拘留的三名美國人後，美國即下調公民前往中國的旅遊警示。美國國務院 網站在當地時間27日將赴中國旅行提醒由三級降為二級，並移除關於非法拘押風險的「D」字標註。

美國國務院網站顯示，前往中國、香港和澳門的旅遊摘要為：由於當地法律（包括出境禁令）的任意執行，前往中國旅行時請格外小心；由於當地法律的任意執行，前往香港時請格外小心；由於提供緊急領事服務的能力有限，請重新考慮前往澳門的旅行，由於當地法律的任意執行，前往澳門時要更加謹慎。

美國務院定期發布的旅行評級共有四級：一級為「採取正常預防措施」（exercise normal precautions），二級為「加強防範」（exercise increased caution），三級為「重新考慮是否前往」（reconsider travel），四級建議「不要前往」（do not travel）。

據新加坡聯合早報報導，2022年，美國國務院點出美國公民在中國有被拘留、用作談判籌碼的風險，將中國的旅行建議給予的「D」警告。

中國《對外關係法》及修訂版《反間諜法》在2023年7月生效後，美國當局建議公民「重新考慮」是否前往中國旅行，以避免中國當局任意執法、禁止出境以及錯誤拘留的風險，更提醒美國公民避免參與示威或拍攝敏感照片。美國國務院在今年4月發布對中國、香港和澳門旅行警示更新公告，維持三級警示，並表示之所以作出這一更新，是因為香港新通過的國家安全立法。

中國網路媒體《觀察者網》指出，中國外交部發言人毛寧當時回應有關赴陸旅行提醒的提問時表示，美國國務院有關赴陸旅行提醒評級等次完全沒有道理，讓許多有意願訪陸的美國人望而卻步。希望美方盡快撤銷不實旅行提醒、調整錯誤評級，移除這塊阻礙中美人文交流的絆腳石。