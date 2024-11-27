川普加關稅／中方稱貿易戰不會有贏家 墨總統暗示回敬關稅報復

川普（右）還沒上任，就揚言提高中國貨品關稅10%，恐將重演他第一任期與中國的貿易大戰。圖為中國國家主席習近平（左）2017年接待來訪的川普。（路透）

面對總統當選人川普 25日以非法移民和毒品氾濫為由發出威脅，指明年他一上任就要對加拿大 、墨西哥進口產品徵收25%關稅 、對中國產品加徵10%關稅，中國駐美大使館發聲明警告，關稅貿易戰不會有任何贏家。墨西哥首位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則暗示將回敬關稅報復；加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）立即與川普通話，27日將與各省領袖召開緊急會議。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇透過聲明回應表示：「在美國對中國課徵關稅議題上，中方相信，中美經濟和貿易合作關係本質上互惠互利。沒人會是貿易戰或是關稅戰的贏家。」

劉鵬宇還說，中國國家主席習近平和美國總統拜登去年達成協議後，中方已經採取行動打擊毒品販運。他說：「中方已經通知美方，有關涉美禁毒執法行動的進展。事實證明，外界稱中國明知道但允許芬太尼進入美國的說法，完全違背現實。」

中國與美國已在川普第一任期已打過關稅貿易戰。

薛恩鮑姆表示，「一項關稅之後就會有另一項回應，直到我們的普通企業都面臨風險。」美國汽車製造商在美墨邊境兩側都設有工廠。薛恩鮑姆並表示，毒品是美國問題，但她願意就這些問題進行談判。

川普第一任期曾與墨西哥和加拿大訂有美墨加自由貿易協議，但川普25日宣布將對中墨加三國提高關稅，墨西哥今年新當選的總統薛恩鮑姆26日強力反擊，表示墨西哥也會以關稅回應。（歐新社）

薛恩鮑姆說，墨西哥已採取許多措施阻止移民流動，「移民大篷車不再到達邊境」；但去年墨西哥打擊致命合成鴉片類藥物芬太尼等毒品的努力減弱，墨國遭受從美國走私來的大量武器的困擾，毒品流動「是你們國家社會的公共衛生和消費問題」。

薛恩鮑姆甫於10月1日上任，這位左翼理論家對川普並不客氣；她說：「我們平等談判，這裡沒有從屬關係，我們是偉大國家，我認為我們會達成協議。」

在加拿大，加國最大省份安大略省省長福特（Doug Ford）反應激烈。他說： 川普拿加拿大和墨西哥相比，是他「聽過最具侮辱性的言論」，「就像家庭成員對你心臟刺了一刀」。福特表示，加拿大別無選擇，只能進行報復。

杜魯多則表示，在川普發出關稅威脅後，他已與川普通過話；「我們討論了兩國緊密有效的往來聯繫及我們可以共同應對的一些挑戰。這次通話很不錯。」杜魯多27日將與各省領袖針對川普徵稅威脅召開緊急會議。

加拿大是全球最依賴貿易的國家之一，加國77%出口銷往美國；美國約60%原油進口自加拿大，85%電力來自加拿大。據最新美國人口普查數據，美國是全球最大商品進口國，墨、中、加是三大供應國。川普關稅威脅如果實施，可能大幅提高美國消費者從天然氣、汽車、農產品等各種商品價格。