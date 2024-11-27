川普加關稅／向北美自貿協定開戰 汽車業先遭殃

川普在第一任期時，曾與加拿大和墨西哥簽訂美墨加自由貿易協定，但川普25日以管控毒品不力為由，對加拿大和墨西哥祭出提高25%關稅，勢將衝擊三國關係，也令墨加兩國跳腳。（路透）

總統當選人川普 對「美墨加自由貿易協定」(US-Mexico-Canada Agreement，USMCA)開戰，表明他希望重寫北美自貿協定條款，並落實對中國徵收關稅 的計畫。

號稱「關稅俠」的川普25日在社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文表示，他將對墨西哥 和加拿大的所有進口商品徵收25%關稅，指墨加兩國助長非法移民和鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)濫用。此外，川普允諾對中國進口產品徵收額外10%關稅，理由是中國未能規範製作芬太尼的化學原料。

加稅的消息傳出後，離岸人民幣兌美元匯率下跌0.3%，墨西哥披索兌美元匯率26日下挫1.4%，加幣兌美元匯率下滑1%。

華爾街日報(WSJ)報導，川普2018年第一任期引爆第一階段的貿易戰以來，許多中國產品平均被徵收約15%的關稅。

墨西哥首位女總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)表示，川普若徵收關稅，墨西哥將報復，就像2018年墨西哥因應美方對墨出口鋼鐵徵收關稅，墨方遂對豬肉、起司、蘋果和波旁(Bourbon)威士忌等商品徵收關稅一樣；墨美雙方最終達成協議，取消前述關稅。

薛恩鮑姆26日在例行記者會上表示，「川普總統，威脅和關稅不會成為解決美國移民現象或毒品濫用的辦法。關稅會一項接著一項，直到企業陷入險境。」

薛恩鮑姆指的是通用汽車(General Motors)、吉普車(Jeep)製造商泰蘭提斯集團(Stellantis)，以及福特(Ford)等80年前就在墨西哥設廠的美國汽車製造商。

華爾街日報分析，現在主要的問題是，加稅威脅是否為一種談判策略，旨在迫使美國的貿易夥伴在貿易及其他政策優先事項上讓步，或者是重塑全球貿易和美國經濟的持續運動開端。

無論是哪一種，外國領袖、企業高層和經濟學者都準備好應對世界經濟的混亂新局面，而全球經濟剛經歷高通膨、利率飆升，以及持續性貿易摩擦的嚴峻考驗。

康乃爾大學(Cornell University)經濟與貿易政策教授普拉薩德(Eswar Prasad)表示，「川普的聲明，無疑揭示美國正處於貿易保護主義新時代的出發點。」

曾負責國際貨幣基金(IMF)中國部門的普拉薩德說，「川普明確決定利用關稅作為國際外交工具，這將對美國和全球貿易產生重大破壞。」