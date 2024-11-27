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川普加關稅／恐推升美國物價 衝擊農業、食品包裝等產業

編譯高詣軒／綜合外電
川普對中加墨三國祭出提高關稅，但此舉也可能導致美國進口貨物漲價，汽車會是調漲的項目之一。（美聯社）
川普對中加墨三國祭出提高關稅，但此舉也可能導致美國進口貨物漲價，汽車會是調漲的項目之一。（美聯社）

美國總統當選人川普擬對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅。紐約時報、美聯社及CNN報導，川普曾用關稅當作對外談判籌碼，這次是否說到做到並不清楚，但假使實施，恐使美國物價激增，並衝擊美國多項戰略性產業。

墨、中、加三國是美國前三大進口來源國，去年共向美國提供近1.5兆美元貨物和服務。川普沒有明白邀請三國進行協商，尚不確定川普是否正以關稅作為談判手段。加拿大官員透露，關稅計畫宣布後，加拿大總理杜魯多主動找川普通話，時間約兩小時，聚焦貿易和邊境安全事宜；該對話被形容為具建設性。

川普所提關稅可能嚴重影響汽車、農業、食品包裝等美國產業。對仰賴緊密整合的北美市場產業，代價恐怕尤其高昂；進口品價格若增加25%，北美各地貿易可能癱瘓。

但加拿大汽車零件製造商協會主席伏爾佩說，他相信川普25日的貼文只是為協商開出第一砲，最終協商將關乎幾個盟友共同對抗中國。若將加拿大對美國幾項最大宗出口品施加令人卻步的高價，「你要如何與中國競爭？」

伏爾佩也說，加國境內生產的汽車半數是美國業者製造，加國產汽車零件有一半來自美國供應商，超過一半原料也源自美國，「我們幾乎像家人般密不可分」。

但其他貿易專家說，保護主義趨勢增長，暗示川普所提關稅可能真的會落實。康乃爾大學貿易政策教授普拉薩說，川普的關稅威脅在數量和對象國家上愈來愈具體，顯示川普的威脅有很大可能性是山雨欲來的行動，而非只是叫囂。

Corpay跨境解決方案首席市場策略師沙莫塔則說，川普這次提出的措施可能重擊數項戰略性美國產業部門，每年將增加約2720億美元稅務負擔，並推升物價、拉高利率等。

川普新政府財長人選貝森特在獲正式任命前，15日即在福斯新聞刊文說，關稅是實現川普外交政策目標的有用工具，可促使盟友為自身防衛支付更多費用、開拓美國出口品的海外市場、確保終結非法移民的合作、攔截毒品走私、嚇阻軍事侵略等。

目前許多美國從加、墨進口的商品，因川普第一任期敲定的2020年美墨加自由貿易協定（USMCA）而免除關稅。川普如何在不違反該協定下執行其關稅計畫，還不清楚，但該協定允許國安相關的例外。對加、墨施加關稅可能使美國面臨法律挑戰。

川普 關稅 加拿大

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