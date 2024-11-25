美電信遭駭 紐時：暴露美方掌握中國間諜名單

中國有關的駭客侵入一些電信公司後，截獲原本要傳送給美國執法機構的監控數據。 情境示意圖。（路透）

美國電信公司近日爆發嚴重駭客 事件。紐時報導指出，日前召開的白宮 會議認為中國駭客組織「鹽颱風」已深入美國電信系統，且洩漏的電話名單可能使中國得以知曉美國已掌握的中國間諜 名單。

白宮高階官員22日和美國電信業高層會面，討論中國「對電信業展開的重大網路間諜活動」。紐約時報（The New York Times）中文網今日報導，根據匿名的官員指出，在該會議上，他們認為與中國國家安全部關係密切的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）已在美國最大電信公司網路中潛伏一年多。

報導指出，他們獲悉，中國駭客獲得了一份幾乎完整的電話名單。這份名單上記錄美國司法部透過合法攔截系統進行監控的號碼。駭客很可能將電話號碼與地理位置數據結合，創建出受監視者的情報。

官員表示，這將使中國能夠知道，哪些中國間諜已被美國發現，哪些還未曝光。

此外，透過這次會議還發現了中國利用手機網路中陳舊或薄弱的入口點獲取美國各地數據的證據。官員認為，駭客攻擊目標已不僅限於電信公司，還涉及網路服務供應商，這可能使他們獲取一些電子郵件的內容。

聯邦調查局（FBI）和其他官員得出結論，「鹽颱風」駭客已深入系統，他們實際上可以監聽部分通話內容，與部分未加密的簡訊；而駭客專門針對資深國家安全官員和政治領導人，包括候任總統川普（Donald Trump）和候任副總統范斯（J.D. Vance）。

白宮會議還得出「漏洞仍在」的結論。由於美國的通訊系統建立在1980年代左右的老化系統上，使得中國可以輕易入侵十幾家電信公司，且無法透過現代網路安全保護措施進行升級。一名與會者表示，唯一解決辦法是「拆除並更換整個網路部件」，但修復過程可能會造成網路中斷，使消費者不滿。