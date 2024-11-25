美國印太司令帕帕羅：僅有無人機 無法解決美中太平洋衝突

美國印太司令部司令帕帕羅認為，在太平洋地區與中國大陸發生衝突時，美軍若僅有無人機是不夠的，仍需維持空中和海上優勢。圖為帕帕羅2022年6月在夏威夷參加一場記者會。(美聯社)

美國印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）19日在美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）的一項訪談中表示，美軍在有限空間中可使用無人機，但在太平洋地區與中國大陸發生衝突時，仍需維持空中和海上優勢，此時僅有無人機是不夠的。

《美國海軍研究所新聞》報導，帕帕羅在訪談中說，在印太地區的廣闊海洋中，較小型的無人平台無法完成任務；若中國侵台，而美軍在台灣海峽部署無人機，美軍仍需從沖繩維持那些無人平台。沖繩距離台灣海峽約436海里，這段水域需有水上艦艇之類來控制海上交通線。

帕帕羅說，許多人陷在非此即彼的模式中，似乎有了無人機就可放棄海空優勢。他舉烏克蘭 為例，烏國西面由北約掌控空中和通訊，東面則由俄國掌控空中和通訊，中間是一場消耗戰。美方正在學習關於電子戰的知識，但有許多事還在學。

他說：「如果我們完全放棄在太平洋的空中和海上優勢，我們要如何維持其他一切？」

過去三年，許多觀察家試圖拿俄烏戰及兩岸形勢做比較，有人認為，烏克蘭使用無人機和其他新技術來對付規模龐大的俄軍，這種情況可能適用於中國攻台，帕帕羅諷刺說：「噢，我們有一些無人機，其他什麼都不要了。中共 有2100 架戰鬥機、3艘航空母艦、200 艘驅逐艦。好，收到，我們有一些無人機，沒問題。你知道的，我們拿無人機搞定了烏克蘭的事。」

帕帕羅的意思其實是，美軍無法只因有了無人機，就忽視中共的戰鬥機、航空母艦、驅逐艦等。

在那項訪談中，帕帕羅被問到，美國國防部的「複製者計畫」（ Replicator Initiative ）

明年將由印太司令部負責操作數以千計無人平台一事，他以「無可奉告」作答覆。而在被問到「複製者」平台是否會裝在美軍船艦及飛機上，以避免部署在外國領土上還需政治談判一事，帕帕羅僅說「可能是」，但不願細談。

美國防部於去年8月公布「複製者」計畫，擬於2年內，在多個領域部署數千具低成本自主系統，藉此加強印太地區的無人機戰力，嚇阻中共和北韓威脅。《海軍研究所新聞》先前曾報導，這項計畫第一輪預計耗資約10億美元，快速開發及部署無人平台。

帕帕羅在訪談中還提到，他今年目睹了中國迄今最大規模的聯合演習，是他所見中共涵蓋地域最廣、海上空軍和飛彈力量最強大的一次。此外，在賴清德 總統就職演說後的五月演習及賴清德國慶演說後的十月演習中，解放軍都包圍了台灣，十月演習則模擬了封鎖場景。

帕帕羅說， 解放軍持續提升及改善其軍事力量，上述演習是他們在現代化及聯合演練進程中的最大規模演練。