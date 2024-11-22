美智庫兵推：解放軍若犯台 台灣至少須獨撐4周等美馳援

眾院20日與智庫合辦台海兵推，與會學者指出，台灣地勢多山，非常難攻。圖為兵推地圖。(中央社)

眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」20日與華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)模擬解放軍 犯台兵推，與會學者評估，一旦兩岸衝突，解放軍將包圍台灣，讓美國無法派遣部隊援台，到第四周才可能進行海空馳援，台灣在此之前須靠自身兵力作戰。

中央社報導，兵推結果顯示，兩岸衝突開始後，台灣必須在至少第一個月甚至兩個月內依靠本身兵力作戰，美國無法將任何援軍送入台灣。

這場兵推設定的時間點為2026年，中國將奪取台灣南部港口或空軍基地，以進入台灣。這個時間點比一般討論的中國可能在2027年侵台的「戴維森窗口」(Davidson Window) 提早一年。專家認為，中國加速軍事工業發展的能力，很有可能讓這個時間表向前移動。

主持兵推的CSIS學者坎西恩(Mark Cancian)指出，台灣地勢多山，非常難攻。台灣大部分部隊駐守在北部，解放軍將面臨艱難抉擇，「從北部進攻將直接和台灣重兵交手，但這樣離台北近；從南方進攻比較容易登陸，但風險是必須一路向北打」。

坎西恩指解放軍如果嘗試在北方登陸，雙方可能在台北周圍爆發戰鬥，「對中國來說，攻下台北難度高」。

坎西恩說，這回兵推想定解放軍從南部進攻，而美國及日本會同時攻擊解放軍兩棲艦。他指出，解放軍如果無法在兩棲艦大量損失前讓足夠部隊登陸，並奪取港口或空軍基地，就無法持續支援在台作戰部隊。

坎西恩評估，美日兩國在大多數情況下贏得這場模擬衝突，但付出高昂代價。美軍在想定中嘗試增援台灣，但所有飛機都被擊落，兩棲部隊也因台灣遭封鎖而無從馳援，和烏克蘭 戰爭非常不同。美國及盟國一直能夠將裝備送入烏克蘭，這在台灣不可能發生。

他建議，最有效幫助台灣的方式是提供500枚魚叉飛彈，當解放軍船艦進入射程內，台灣就能發動攻擊。

另，東協防長擴大會議20日在寮國登場，中國國防部 長董軍未在期間與美國國防部長奧斯丁會晤。北京官方解釋「責任完全在美方」，並強調「美方不能一邊在台灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流」，要求美方立即改正錯誤。