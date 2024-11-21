州長下令 德州各機構斷絕與中國投資關係

德州州長艾伯特。(美聯社)

據德州 州長辦公室網站消息，德州州長艾伯特致函給德州所屬各州機構，指示他們從來自中國的創投撤資。艾伯特命令德州機構盡快從中國全面撤資，以保護德州人免受中國共產黨的影響。 他要求投資 實體禁止在中國進任何新的投資。

艾伯特強力支持總統當選人川普的驅逐非法移民的政策，如今又在川普上台前下令州機構撤離對中國的投資，似乎也在投川普所好。此外，艾伯特曾在今年7月宣布成立德州在台辦事處（State of Texas Office in Taiwan）並簽署合作意向書。當時，他表示，「德州與台灣站在同一陣線」。如今新的舉措，形同進一步展示他對北京更強烈的憎惡。

艾伯特在信中寫道：「德克薩斯州和德克薩斯人的安全至關重要。」 這包括德克薩斯州投資的財務安全。對這種安全的威脅可能來自外國對手，包括中國共產黨。

他在信中表示，中國解放軍在東南太平洋地區和世界各地的好戰行動增加了在中國投資的國家的不穩定和財務風險。因此，所有國家資金在中國的投資都必須經過評估並立即處理。為了進一步實現這一目標，「我指示德州投資實體禁止國家資金在中國進行任何新的投資。如果您目前在中國有任何投資，您必須在第一時間撤資。」

他說，德克薩斯州將保衛自己和我們的公共財政免受任何潛在威脅，包括來自中共 的威脅。

消息稱，去年，艾伯特與其他三位州長曾鼓勵先鋒集團（the Vanguard Group）創立新興市場基金，將投資與中共帶來的風險隔離。

消息稱，本週早些時候，艾伯特發布了行政命令，以保護德州人民免受中共的協調騷擾和脅迫，加強州政府的安全，防止試圖滲透德州的敵對外國勢力接觸，並保護德克薩斯州的關鍵基礎設施免受中共的威脅。

而休士頓聯邦調查局本周也向德州人發出警告，稱中華人民共和國可能會針對和騷擾在德州公開反對中共的中國持不同政見者。