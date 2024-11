美聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)在聽證會上警告,億萬富豪馬斯克(Elon Musk)與中國的商業關係,可能對美國的國家安全構成威脅。美聯社

美國民主黨聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)在聽證會上警告,億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)與中國的商業關係,可能對美國的國家安全構成威脅。

香港 「南華早報」(South China Morning Post)報導,布魯門索昨天在一場有關美國科技公司及其中國關係的聽證會上表示,馬斯克與北京的關係可能會遭到利用。

據報導,馬斯克參與即將上台的川普(Donald Trump)政府事務,可能存在利益衝突,因此受到密切關注。

布魯門索現為美國聯邦參議院隱私、技術暨法令司法小組委員會(Judiciary Subcommittee on Privacy, Technology and the Law)主席。

他指出:「我相信這非常危險。我認為馬斯克先生與太空 探索科技公司(SpaceX)的處境,對我們的國安構成深遠的威脅。」

布魯門索提及:「那些廣泛的經濟連結,加上中國利用這種連結的意願,是一種危險的組合,對這個國家來說是真正的風險。」