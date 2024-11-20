「川普要什麼？」 金融時報：中駐美大使聯絡川普陣營 屢遭拒

中國駐美大使謝鋒試圖與美國總統當選人川普政府的潛在官員取得聯繫，但效果不彰。(新華社)

美國總統當選人川普 (Donald Trump)即將上台，其抗中鷹派立場使北京處於不利位置，中國駐美大使謝鋒試圖與川普政府潛在官員取得聯繫，但效果不彰，現在北京的核心問題是：「川普想要什麼？」

根據英國「金融時報」(Financial Times)，前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)表示，川普勝選讓中國「手足無措」。

現為喬治城大學(Georgetown University)教授的麥艾文曾在選前與謝鋒見面，他說：「他們在華府 和紐約四處奔走，尋找能與川普聯繫的人脈。他們基本上就是一招：說服川普身邊的企業領袖，對中國持軟化態度。」

各國駐華府大使莫不試圖與可能加入川普新政府的人會面，但北京當局尤其面臨劣勢，因為隨著華府對中立場變得更加鷹派，共和黨人近年不願與中國官員往來。

曾任聯邦眾院外交事務委員會、聯邦參議院外交委員會職員的科瓦萊夫斯基(Ann Kowalewski)指出，國會山莊許多人不願和中國官員會面，因為他們覺得那不會是有建設性的會議，「他們普遍認為，會議將只是大使館官員向他們朗讀談話要點」。

今年稍早，北京當局賦予崔天凱 與川普團隊重新建立聯繫的任務，但成果不彰。崔天凱在川普第一次任期時擔任中國駐美大使。

川普宣布將提名抗中鷹派出任新政府要職，包括國安顧問瓦爾茲(Mike Waltz)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)，對北京當局是不祥預兆。

不過中國官員正密切觀察，川普將提名誰擔任財政部長，以及川普時代的貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)是否會入閣。他們也關注世界首富馬斯克(Elon Musk)在川普政府的角色，他在中國具有商業利益，且已打入川普核心圈。

一位人在北京、有中國政壇人脈的受訪者談到，如果有可能，中國希望和川普達成協議。