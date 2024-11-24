理財百科／退休儲蓄多就好？4迷思壞處最大

不少人在退休儲蓄問題上存有不少誤解，比如拼命存錢，認為存愈多愈正確。(圖／123RF)

如何處理好退休計畫是一個說不完的複雜問題，最基本是必須儲有足夠金錢來維持退休生活，這樣一來就要估算需要多少退休錢，繼而決定每月要儲存多少，再找出最適合的退休帳戶。

理財網站The Ascent的理財專欄作家戴利(Lyle Daly)指出，不少人在退休儲蓄 問題上存有不少誤解，其中有四個迷思是尤其有害。

1.拚命存錢 愈多愈正確

戴利指出這是沒錯的，因為有些人過度關注退休儲蓄，反而影響目前的生活品質。

不少人沒有足夠的退休儲蓄是很常見，然而若因為這樣而過度儲蓄，是好事變壞事。為了未來的退休生活而造成目前生活感到壓力，其實是本末倒置，最好是兩者取得平衡，而不是犧牲其中之一。

2.此時儲蓄太早或太晚

有些人認為現在才開始為退休而儲蓄為時已晚，覺得已到了35 、40歲或50歲，卻仍分文全無，現在才行動實在太遲；也有一些人認為現在還很年輕，根本沒必要為未來的退休而儲蓄。

其實不管任何時候或任何年齡，退休儲蓄都是百利而無一害。年輕時就開始儲蓄、投資，金錢會有更多時間愈滾愈大。此外，為退休而儲蓄永遠不嫌晚。無論閣下有多大年紀，當決定退休時，儲蓄下來的金錢，不管多少都會有所幫助。

3.有資格領社安金才退休

有些人還在20歲出頭時，跟他說退休實在太遙遠，自然興趣缺缺，他們多認定要等到60多歲有資格領取社會安全保障時才能退休。

這一個正是大多數人的想法，其實有些人在40或50多歲時，已儲存了足夠的退休錢，這就說明了，只要有經濟能力就可以退休，毋須等到足夠年齡才能獲得社會安全保障。

4.提前領IRA、401K 會被罰款

IRA與401K是美國兩大常用退休金 計畫，IRA是由個人負責，自願參加的個人儲蓄 ，401K是由企業發放，公司和雇員共同出資的養老保險制度。由於兩者都是稅收優惠的退休帳戶，是其他退休計畫所無，故此必須等到59.5歲時才能提款，否則會有10%罰款。

其實也有例外。例如首次購房者可從IRA最高提取1萬元，不用罰款：若支付合資格的教育費用，提早提取IRA也不用罰款。在某些情況下，可以從IRA或401K帳戶提款來支付醫療費用。