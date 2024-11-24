理財百科／錢只放定存？專家3理由移出CD

近年來，高利率 將定期存款 (certificates of deposit, CD) 推到鎂光燈下。當利率低時，CD較少成為儲蓄選項；但是當CD利率飆升至5%或更高時，它們就成了理財的超級明星，且廣受希望以低風險賺取可預測報酬率的退休 人士歡迎，尤其是還可將CD存入個人退休帳戶 (IRA)。

理財網站The Motley Fool報導，投資 CD僅在某些情況下才具價值，即使在利率開始走低前，它也不是萬靈丹。以下是專家建議將現金存放在其他地方的三個理由：

1.利率正在下降

聯準會四年多來，今年首次調降利率，雖然下調不會對CD收益造成太大影響，但這可能是一系列降息的開始，可預期利率會在未來一到兩年內持續下降。

有些人認為，利率下降正是退休人士趁現在還能享有相對高利率時購買CD的理由；但要注意，CD的資金無法用於其他用途，購買股票的風險雖比CD大，但投資表現也會優於CD。

2.利息需繳稅

國稅局規定任何CD利息超過10元都是應稅收入，除非將CD存入IRA，否則利息將與薪資或其他收入以相同稅率繳稅。假設有2000元存入年利率為4.5% 的三年期CD，一年可賺取90元的利息；若所得稅率為22%，每年將需把近20元送給IRS。

3.到期前資金被綁住

多數情況下，當把錢存入CD時，就意味不會動用它；如果提前提取，必須支付罰金。CD並非隨時需要動用資金的好選擇，且聯準會降息，代表市場正處於變動時期，可能會帶來機會，但如果資金長期被綁住，就很難抓任何更有利可圖的機會。

建立「CD階梯」將資金存入不同期限的CD，雖有助於增加靈活性；但即便如此，CD的流動性相對較低，迴旋空間並不大。

專家指出，CD低風險、可預測報酬率的吸引力不難理解，尤其對已退休、不想冒不必要風險者；但若在CD上投入太多，也會讓退休儲蓄停滯不前。相對地，投資債券、購買配息股票或償還高利息債務，都是能讓錢發揮更大效益的方法。