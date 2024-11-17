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周日動動腦／在哪一個國家可以吃到「油炸蜘蛛」小吃？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國感恩節是在作家黑爾女士(Sarah J. Hale)連續向五位總統請願後，才被哪位總統訂為國定假日？

2.越戰期間大約有4萬美國人為逃避徵召入伍，躲到哪個國家，直到戰後被卡特總統赦免？

3.1967年第三次以阿戰爭(六日戰爭)，以色列先發制人，將哪三個國家的空軍打到無力還擊？

4.「西班牙海鮮燉飯」若依原意應譯為「西班牙鐵鍋飯」，此菜是源自西班牙哪個城市？

5.在哪一個國家可以吃到一種「油炸蜘蛛」的小吃？

6.《抱殘守缺齋》是哪一位清代人士的書齋？

7.誰被視為中國的釀酒始祖，名字還被後來的文人墨客當作酒的代名詞？

8.亞歷山大鳳蝶是目前最大的蝴蝶，其翅膀展開可達31公分，牠們棲息在哪個島上？

9.2023年英國哈德良長城旁一棵古槭樹被人惡意鋸斷，引起眾怒。此樹曾出現在凱文科斯納主演的哪部電影？

10.法國人習慣在撲克牌上使用歷史或傳說人物作為圖樣，例如四張國王K各代表了哪四人？

答案：1.林肯 2.加拿大 3.埃及、約旦、敘利亞 4.瓦倫西亞 5.柬埔寨 6.劉鶚 7.杜康 8.新幾內亞 9.羅賓漢 10.大衛、查理曼、凱撒、亞歷山大

埃及 羅賓漢 幾內亞

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