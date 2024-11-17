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陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

移民專頁／持H-1B等綠卡時 以H身分入境

鄭毅律師主答

讀者問：

我把Combo卡和I-747、護照放在一個文件袋裡了，從底特律韋恩機場(DTW)入關的時候，移民官就非要我把整個袋子給他，然後就看到了我的Combo卡、我的H-1B Visa是有效狀態，兩個月後過期。I-797也是有效的。現在I-94寫的是DA，我的Combo卡是親屬申請的，不是工作申請的。請問，這個情況我是不是要通知我的雇主我的H-1B需要更改？如果我下周馬上去加拿大再入境可以嗎？我現在寫信給deferred inspection site裡的Detroit信箱說明，要求更改H-1B。我想問，這個情況嚴重嗎？會影響H-1B嗎？我想keep H-1B。如果I-485有問題呢？

答：

因你是H-1B身分，儘管你的綠卡申請正在等待期間，你入境時不用AP，而是以H身分入境，是可以的。假如你H-1B簽證仍有效，仍符合H-1B的資格並繼續為同樣的雇主工作。即使你最後用了combo 卡以parolee身分入境，也是可以繼續為以前的雇主工作。你可以透過遞交H-1B延期，恢復H-1B的身分。離境後再返回，然後更新 I-94卡關於H-1B的notation也是可以的。你嘗試聯絡CBP deferred inspection部門，看他們是否能更正I-94卡的DA notation，也是可行的。

H-1B 綠卡 簽證

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