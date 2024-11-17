娛樂／裘莉回歸銀幕 「瑪利亞」扮傳奇女高音獻金嗓

「瑪麗亞」電影海報。（取材自IMDb）

好萊塢 影星安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）與導演帕布羅拉瑞恩（Pablo Larrain）合作的新電影「瑪麗亞」（Maria）演繹20世紀歌劇 傳奇人物瑪麗亞卡拉斯（Maria Callas）1977年孤獨離世前的心理轉折。

希臘裔美國女高音瑪麗亞是20世紀最富盛名的歌劇明星，她的一生不乏高潮迭起與巧笑倩兮的時刻，而她與母親之間的複雜糾葛、以及婚內出軌世上最富裕「希臘船王」的祕密戀情醜聞，都對她造成重大打擊。

在瑪麗亞生命的最後階段，她遠離舞台，隱居巴黎；1977年9月16日，瑪麗亞在巴黎的公寓中心臟病逝世，享年53歲。

裘莉說道，「演藝工作不是只有樂趣，還有工作背後的壓力；儘管如此，我仍喜歡創作，她也真的鍾愛唱歌，但有些時候，其他事情都會奪走這份快樂並改變這種經驗。」

裘莉感嘆，「瑪麗亞經歷的一切，實在太難熬；當她無法成為粉絲心目中的樣子，原本超級喜歡她的狂粉就會變成咄咄逼人的黑粉，他們非常不友善。她在工作方面非常、非常的努力，同時也承受了許多壓力和創傷。」裘莉感恩的說道，我們希望在多年之後，「真正開始關心她」，並透過這部同名的心理紀錄片，從瑪麗亞的角度講述她的故事。

偉大女人三部曲

Netflix介紹，智利導演拉瑞恩的新作品「瑪麗亞」是他完成「偉大女人三部曲」（Great Woman trilogy）的第三部，另外兩部作品分別是2016年上映的「賈姬」（Jackie），敘述民主黨故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的夫人賈桂林「賈姬」甘迺迪歐納西斯（Jacqueline “Jackie” Kennedy Onassis）的人生哲學，以及2021年的「史賓塞」（Spencer），片中反思英國已故王妃黛安娜（Princess Diana）的悲劇人生。

「瑪麗亞」導演帕布羅拉瑞恩（左）與主角安潔莉娜裘莉（右）出席該片在威尼斯影展的世界首映會。（取材自IMDb）

在「賈姬」和「史賓塞」電影作品中，扮演女主角的好萊塢影星娜塔莉波曼（Natalie Portman）和克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）分別獲得奧斯卡最佳女主角提名，這讓許多評論家猜測，裘莉也會因為主演「瑪麗亞」而拿到角逐2025年奧斯卡影后的門票。

「瑪麗亞」第一部完整預告片於10月24日發布，該片今年8月底在威尼斯影展（Venice Film Festival）首映後，將於11月27日起在特定電影院播映，接著於12月11日在影劇串流平台Netflix（網飛）上線。

裘莉被問到領銜主演瑪麗亞站在舞台上的感覺時，形容那是「一種既興奮，又陶醉的感受。我原本以為，舞台本身會分崩離析，但（瑪麗亞）一旦離開了舞台，也就沒有了生活」。

導演拉瑞恩表示，所幸瑪麗亞最終離開舞台，找到自己的聲音並為自己歌唱。

「瑪麗亞」既然是一部歌劇作品，而瑪麗亞（卡拉斯）又是一代歌劇天后，眾人不禁提問，裘莉是否真的在片中開金嗓獻聲呢？拉瑞恩接受美國權威電影網站「IndieWire」訪問時公布答案，電影中的歌劇演唱透過混合裘莉的聲音和卡拉斯的演唱錄音來表現。

拉瑞恩解釋，「（裘莉）接受不同的專業教練指導，她首先學習演唱歌劇的姿勢、呼吸和口音，以期正確運用義大利語唱歌，其次則是歌唱的本質，尤其是高音的部分，安潔莉娜（裘莉）必須在片場，戴上耳機並放聲唱歌。」

拉瑞恩補充說道，「那裡除了她的聲音之外，沒有其他聲音。」

拉瑞恩表示，「劇組人員不僅收錄安潔莉娜的聲音、呼吸聲，還有她的身體所發出的任何細微聲音，都會被捕捉並在後期製作中混音。」拉瑞恩說：「觀眾有時候會聽到絕大多數來自卡拉斯的聲音，就像必須在一部關於瑪麗亞‧卡拉斯的電影中呈現的那樣，而且是當她唱得很好的時候。但在電影的實際操作方面，安潔莉娜的聲音有時候占5%，偶爾出現50%，有時則會達到70%。」

重隱私 孩子不想當演員

哈潑時尚（Harper's Bazaar）雜誌報導，這部秋季上映的電影象徵裘莉離開好萊塢一年後，首次重返演藝圈。裘莉上一次領銜主演的電影，是漫威（Marvel）於2021年推出的超級英雄電影「永恆族」（Eternals）。該片由獲得奧斯卡最佳導演獎殊榮的華裔導演趙婷（Chloé Zhao）執導，邀請安潔莉娜裘莉、英國華裔女星陳靜（Gemma Chan）和韓裔影星馬東石（Ma Tong Seok）等實力派演員同台飆戲，講述來自遙遠星際的古老英雄從人類誕生之初曾保護地球，而當長久被遺忘的「變異族」（Deviants）神秘回歸時，永恆族被迫重新集結英雄勢力，再次保衛人類。

裘莉接受「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）訪問時闡述她與瑪麗亞的密切連結，她說：「我確信，身為女性的相似之處會被放大解讀，最不明顯的可能是，我不確定我們兩人是否都願意經常拋頭露面。」

安潔莉娜裘莉（左二）帶著子女出席「瑪麗亞」活動。。（取材自IMDb）

安潔莉娜裘莉10月27日在洛杉磯出席美國電影學會（American Film Institute）出席「瑪麗亞」首映會時，接受娛樂「E!新聞」（E! News）訪問，被問到她與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）的孩子是否會跟隨父母的腳步，投身演藝圈。

49歲的裘莉表示，她並不期待六個孩子中，會有任何一人真心想成為演員。

她說：「我不認為他們想當演員，我認為他們特別害羞，且是非常注重隱私的人，他們想要維護並保有隱私。」

布裘離婚風波鬧得沸沸揚揚，裘莉於2016年提出離婚，據報兩人2019年正式離婚，但他們的官司還沒結束，布裘兩人多年來因子女監護權和共有商業利益與財產的分歧而陷入法律戰。

兩人婚前親生和收養六個孩子，分別是23歲的梅鐸斯（Maddox）、20歲的越南裔養子派克斯（Pax）、19歲的莎哈拉（Zahara）、18歲的希蘿（Shiloh），以及16歲的龍鳳胎諾克斯（Knox）和薇薇安（Vivienne）。