旅遊／歷史、人文 循名人足跡 一覽廬山真面目

錦繡谷風光。（圖／作者提供）

我們的廬山之行，源於對李白「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」及蘇東坡「不識廬山真面目，只緣身在此山中」的詩句之嚮往。從南京出發，乘坐高鐵三小時抵達九江。到達後，由當地導遊小李迎接，第二天清晨，我們由司機接送至索道站，購票登上纜車直達廬山。

美廬 蔣介石鍾愛避暑處

首站是著名的美廬，這是宋美齡與蔣介石的避暑山莊，也曾是毛澤東與江青的度假之地。前院高大的樹木成蔭，大門草地旁的石頭上刻有蔣介石書法 「美廬」二字，表明他對這座建築的鍾愛。美廬內部裝潢保存良好，展示廳牆上掛著宋美齡的藝術作品和歷史性照片。

美廬不僅是名人的避暑地，也是重要的歷史會議場所。1937年蔣介石在此宣布對日抗戰，開啟了八年的抗戰序幕。抗戰勝利後，美國總統特使馬歇爾將軍也曾試圖在此促進國共合作，但最終未能成功。

第二個參觀點是博物館 ，這裡原是人民劇院，後來成為中共三次廬山會議的會場。博物館內展廳的牆上陳列著照片和文字，詳細介紹了三次大會的情況。

三疊泉水花如千百條銀鍊般閃耀。（圖／作者提供）

三疊泉 千百條銀鍊閃耀

三疊泉的參觀是一次深刻的自然體驗。常言道：「不到三疊泉，不算廬山客」，我原以為這裡的瀑布就是李白所描述的香爐峰瀑布，然而導遊指出原本的香爐峰瀑布位於九江另一名為秀峰的地方。

導遊說我們要往下走一千多步，上下階梯幾乎垂直，行走中，首先是細碎的水聲迎面而來，隨後便是如仙境般的霧氣和湍急的瀑布水聲。我們終於抵達三疊泉底部，只見水花如千百條銀鍊般閃耀，水聲震耳欲聾，水珠帶著冷風沁入心扉。

站在這瀑布下，所有的疲憊似乎都消散無縱，只剩下對大自然力量的敬畏和不願離開的留戀。

錦繡谷 冰河 期雕塑而成

錦繡谷，由冰河時期雕塑而成的高山深谷，是一處著名景點。這些石壁平坦如板，長短厚薄各異。沿著山邊鋪設的石徑漫步，兩旁設有鐵欄杆，對面山峰高聳入雲，灰白的巨石巍峨壯觀，深谷迷雲，松樹和杉樹直入雲霄。谷底的雲霧時隱時現，蒼茫的峰林偶爾被霧氣覆蓋，卻在數分鐘後重新顯現。這便是廬山的「不見真面目」之謎。

仙人洞位於錦繡谷的終點，入口是一道弧形石門，這裡曾迎來毛澤東和江青的蒞臨，留下了名句「天生一個仙人洞，無限風光在險峰」。傳說仙人洞是道教名士呂洞賓修行成仙之地，洞中有呂洞賓的鍍金雕像，且洞內終年水滴不止。

附近的花徑和琴湖，則見證了唐代詩人白居易在九江的生活。白居易曾在此地建立草堂，周圍開闢耕地，種植花木。每逢春季，此地桃花盛開，他便吟詠其美，留下了著名的《大林寺桃花》：「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開。長恨春歸無覓處，不知轉入此中來。」

牯嶺鎮山坡上錯落有致的小洋房，以紅、藍、綠屋頂和白色牆壁點綴。（圖／作者提供）

牯嶺鎮 美麗別墅群林立

牯嶺鎮坐落於廬山之巔，擁有一片開闊平坦的廣場，山坡上錯落有致的小洋房以鮮明的紅、藍、綠屋頂和白色牆壁點綴。

據記載，1886年英國傳教士李德立被廬山的美景和涼爽氣候吸引，遂在此地定居，於1895年租下4500畝土地，開始了他的別墅建設夢想。隨著眾多西方人士的到來，牯嶺逐步發展成為風景如畫的居住區，1927年時，此地已有來自20個國家的兩、三千外籍居民，別墅達560棟。這裡被命名為Cooling，意即「涼爽之地」，夏季氣溫比山下低十幾度。

如今，雖然外籍人士已離開，但那些美麗的別墅群依然矗立，成為遊客駐足拍照的絕佳景點。牯嶺鎮不僅提供美麗的自然景觀，還有豐富美食、特色商場和典雅的民宿。

白鹿洞書院是中國古代四大書院之一。（圖／作者提供）

白鹿洞書院 朱熹曾講學

白鹿洞書院，位於廬山五老峰南麓，建於南唐公元940年，是中國古代四大書院之一。其聲名遠播，主要得益於南宋時期，大儒朱熹曾在此講學。從九江市出發，經短暫車程即可抵達，入口處由明代書法家李夢陽題寫的「白鹿洞書院」大牌坊迎接每位訪客。

院內最顯著的建築為明倫堂，象徵儒家五常：仁義禮智信。其後的小洞藏有一隻白鹿，據說是書院名稱的由來；崇德寺則專門紀念朱熹，院中豎有其銅像，並刻有讚揚他學問的對聯。

書院前的溪流旁立有王陽明雕像，旁刻其詩作，呼應他的哲學思想。書院對岸還特設狀元柱，記錄自隋朝以來的660位狀元，包括元朝的狀元及太平天國的女狀元，展現了科舉制度的廣泛與影響。這些狀元柱不僅紀念歷史，也象徵著學術與文化的傳承，使白鹿洞書院成為研學與觀光的重要地標。

八大山人紀念館 展精髓

八大山人紀念館位於南昌市附近，坐落於梅湖一座風景如畫的小島上，紀念館入口處豎立著一尊八大山人的銅像，迎接每一位來訪者。

八大山人，本名朱耷，是明朝朱元璋的九世孫。明朝滅亡後，他為躲避清朝的迫害，出家成為僧人，並開始學習繪畫。當滿清政府逐步推行漢化政策，他於是還俗並結婚，自稱「八大山人」，意為「四方四隅，皆我為大」。

八大山人的畫作風格獨特，善於以簡練的筆觸捕捉生活與自然的精髓。他的作品常展現出一種超脫世俗的孤獨感與強烈的個性。紀念館不僅展示了他的畫作，還有豐富的資料介紹他的生平和藝術成就。

滕王閣。（圖／作者提供）

滕王閣 文學藝術匯聚地

滕王閣，作為中國四大名樓之一，自唐太宗之弟李元英於公元653年建立以來，便以其磅礴的歷史與文化價值聞名於世。這座閣樓不僅是建築奇觀，更是文學藝術的匯聚地。早在學生時代，我們就已經被滕王閣序中的「物華天寶，人傑地靈」以及「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」這樣的詩句深深吸引，這些句子如同織錦綢緞般，為大唐帝國的天空增添光彩。

滕王閣高七層，每層都貯藏著豐富的歷史文物和詩歌手稿，其中包括蘇東坡手抄的滕王閣序和紀念湯顯祖在此排演《牡丹亭》的壁畫。站在任何一層，都能遠眺南昌市及寬廣的贛江，景色令人讚嘆。

婺源 古村散落山水之間

婺源，常被譽為中國最美鄉村，擁有廣袤的金黃油菜花海和層疊的梯田，每年春天都吸引無數遊客。

婺源不僅自然景觀迷人，還擁有深厚的傳統文化和豐富的人文歷史。它的多個古村散落在秀美的山水之間，如隱世珍珠般，不易被發現。這些古村不僅保存古色古香的建築，也承載了地方的歷史與文化。

篁嶺，這個坐落於群山懷抱中的村莊，建於明代中葉，已有超過500年的歷史。我們乘坐索道登上山頂，眼前展開的是梯田式的民居排列，黑瓦白牆在藍天白雲和綠樹映襯下分外醒目。村內的主要景點包括天街、梯田花海以及眾多充滿民俗風情的小店。

李坑，以李姓居民為主，村落中小橋流水，兩旁是琳瑯滿目小店鋪，從土特產、糕餅到小吃和飲料，以及木雕、磚雕和石雕的工藝品，每一樣都透露著當地的文化精粹。

汪口村，保留了眾多精美的徽派建築，每戶人家的門口都貼有家訓，這些家訓提示著後輩們應當如何做人和學問。這些深刻的文化元素令汪口村不僅是一個居住地，更是一個傳承文化的空間。

江灣村則以其寬廣的蕭江祠堂而聞名。蕭何的後代，經歷無數朝代的變遷後，唐代名將蕭江因未參與朱溫的叛亂而被追殺至此，為求生存改姓為江。江灣村因此成為蕭江後代的棲息之地，並逐漸發展成為地位顯赫的三江望族。

硯湖岸邊的墨亭。（圖／作者提供）

我們旅程最後一站是上河村，一處如同水墨畫卷般的雅致景點。漫步於小小的硯湖邊，湖中央的文峰塔和岸邊的墨亭為這幅生動的畫卷增添幾筆精緻的風雅。婺源的文化精神在這裡與自然景觀融為一體，也悄然滲透進我們的心靈深處。

小啟

您去過哪些地方旅遊呢？有什麼好玩的？有什麼驚奇的？歡迎與世界周刊讀者分享。

投稿電郵：[email protected]

請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址，請留底稿，恕不退件。

請您配合：

1.來稿限3000字以下。

2.旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.請精選照片10張以內，照片檔案不宜過小，請以1M~2M畫素為標準。

4.照片jpg檔隨信寄送，並附註圖說（也可以做成檔名）。

5.請勿提供網路照片。

您的投稿，本報相關版面及世界日報新聞網（worldjournal.com）得選用刊登，請勿一稿兩投，嚴禁抄襲，投稿者文責自負；對於有抄襲爭議之稿件，在未經確認為投稿者所創作前，本報系得不支付稿費；若確認是抄襲，扣發稿費，來稿永不刊用。