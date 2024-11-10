封面故事／巴西千湖沙漠 絕處逢生 美得詭異

晚霞慢慢化作華服一點一點披在「千湖沙漠」身上，將純白的世界變得濃墨重彩起來。(作者提供)

我習慣提前一年計畫來年的旅行，去年完成旅行的重要目標北極點後，緊趕安排上了地球上最美麗而神奇的沙漠——巴西 的千湖沙漠。

在一望無垠的茫茫沙漠之中，一夜間憑空出現了上萬個湖泊，極度乾旱缺水的沙漠與上萬個湖泊共同存在，如此矛盾的情形真的會在現實世界裡發生嗎？

我們一探究竟，一種世界上真實存在的超現實奇觀。

坐直升機 俯瞰沙漠

什麼樣的自然奇觀，能讓人為其穿越半個地球？

到達千湖沙漠不容易。得先從里約熱內盧搭機去聖路易斯，這其中還得轉機，沒有直飛。在聖路易斯過夜後，第二天搭一早的旅行大巴，大約五個小時後，到達離千湖沙漠最近的巴雷里小鎮(Barrerinhas)。

行李剛存放，就去酒店旅遊處把接下來幾天的行程全部訂滿。旅遊經紀推薦搭直升機俯瞰千湖沙漠，並說坐直升機必須要提前幾天訂，恰巧今天有人退出，我和女兒正好頂上。

幾乎所有人都目標一致地衝進湖裡游泳和泡澡。(作者提供) 千湖沙漠裡魚蝦成群的景象更是罕見。(作者提供)

千湖沙漠位於巴西東北部馬拉尼昂州倫索伊斯-馬拉尼恩塞斯(Lençóis Maranhenses)國家公園，瀕臨大西洋，海岸線50公里，占地面積1550平方公里，地形平坦，地勢較低。

儘管該地區雨量充沛，但是卻沒有太多植被。每當雨季，沙丘間的谷地會形成潟湖，這些短時間存在的潟湖，最深可達三米，從而成為南美洲北部地區難得一見的沙漠景觀。

雨季一旦結束，潟湖便開始在赤道的熱浪 中逐漸蒸發，水面下降速度可達每月一米。旱季來臨，這些美麗的湖便會消失，留下一片乾旱的沙地，回歸一片荒蕪。

直升機搭載四位乘客，共半小時。從空中俯瞰，白茫茫的沙海中點綴著上千個大小不一、顏色各異的湖泊，一波波閃著微光的白色沙浪，綿延鋪展。白色的沙丘與碧綠的湖泊，組成了沙水共存的超現實奇觀，湖水清澈見底，湖面宛如綠松石般碧綠透明。

正是旱季和雨季的切換，造就了一半沙漠，一半湖水的獨特景色。

為賞美景 吃盡苦頭

巴雷里小鎮最靠近千湖沙漠，是進入千湖沙漠的門戶。

大概因為沙漠裡的湖泊難能可貴，當地人給一些有特色的湖泊都賦予了好聽的名字，藍湖、綠湖，愛情湖、希望湖等，寄託著人們美好的願景。其中，藍湖是「千湖沙漠」中最受歡迎的一個。不僅因為它最大最藍，而它的日落美景也被堪稱奇觀。

藍湖團12人的敞篷越野車坐得滿滿的，在河邊排隊等候一個半小時，過河後車子在坎坷不平的沙土路上奔馳，像喝醉了酒似的劇烈地上下跳動、左右搖晃，簡直像跳搖擺舞一樣。我們坐在敞篷車裡，被顛來簸去，像兔子似的一蹦一蹦的。

千湖沙漠，見你一面真不容易。前方滿天飛揚的塵土撲面而來，嘴巴裡的沙子咯咯作響，我的胃開始難受，唉，受老罪了。直到遠處浮現出沙丘起伏的輪廓才知快到了。

白天的千湖沙漠是一座巨大的水上樂園，這兒湖面寬闊，湖水清澈碧藍，巴西人攜家帶口的奔向湖中，與湖水來場最親密接觸。能在沙漠中游泳，是何等的奢侈。

從空中俯瞰，白茫茫的沙海中點綴着上千個大小不一、顏色各異的湖泊。(作者提供) 沙漠和湖泊，所有極端的景色在這裡相遇：白色的沙丘，藍綠色的湖水。(作者提供)

也可以來一場沙漠徒步的探尋之旅，移步換景，處處充滿著驚喜；可以跟隨導遊一起，乘坐越野吉普車繞著沙漠環行，了解它的前世今生；可以爬上沙丘的制高點，再飛奔而下，感受速度帶來的快感。

傍晚，這裡更是美成了一幅油畫。晚霞披在「千湖沙漠」的身上，將純白的世界變得濃墨重彩起來。

太陽落下後的金色的沙漠，讓人有一種溫馨浪漫的感覺。

回程一樣顛得苦不堪言，幾十輛車子又堵塞在了河邊，一條不寬的河，只有一輛運車的拖船，老牛般慢吞吞地每次運上幾輛，苦等了兩個多小時過河，到酒店已近深夜。

遊客們盡興而歸。(作者提供)

沙水交融 奇特世界

沙與水，白與藍，相融相嵌，這是一個沙水交融的奇特世界。

無人機將我們帶入了另一個空間。空中遙望，千湖沙漠真的就是那麼一個與眾不同的沙漠，在這個本該黃沙漫天、毫無生機的地方，卻生機勃勃、蒼翠潤澤。沙漠和湖泊，所有極端的景色在這裡相遇：白色的沙丘，藍綠色的湖水，交錯分布，遠遠望去，像一塊又一塊白綠相間的美麗翡翠。

湖面上波光閃爍，月色朦朧。(作者提供) 大家開心歡呼迎落日。(作者提供) 水流平緩的小河裡流淌着血紅色的河水。(作者提供)

昨天藍湖和今天的綠湖都是「啞巴遊」。導遊和與我們同車的十幾位遊客都不會英語，我和女兒不懂葡萄牙語，大家只能微笑加手勢交流。

好在這種旅遊比較特別，到達沙漠湖後，導遊吩咐幾句，大家鳥獸散。幾乎所有人都目標一致地衝進湖裡游泳和泡澡。沙漠湖的湖水清澈透明，水溫適宜舒爽，因為湖底淺，導遊不用擔心遊客安全和淹死這事，樂得自己翹二郎腿在太陽傘下瞇眼打盹。

女兒在湖裡游泳，我只能自己去找導遊，用葡萄牙語字正腔圓地吐出了「廁所」二字，導遊心領神會地指引方向，完後又感謝了導遊。這下，我臨時抱佛腳學的兩句葡萄牙語都派上了用場。

我雖然沒浸在湖水裡，欲翻沙越丘地到處找好的角度拍風景。

在綠湖時，成群結隊的小魚開始輕吻我的腿腳，癢酥酥的感覺很是奇妙。

極端景色 刷新認知

說起沙漠，大家腦海中浮現的就是黃沙漫天、廣袤無邊的壯麗景象。水在沙漠中是稀缺資源，至於遍地湖泊、魚蝦成群的景象那更是絕世罕見。

從空中俯瞰，白茫茫的沙海中點綴著上千個大小不一、顏色各異的湖泊。(作者提供) 遊客們在千湖沙漠守候日落。(作者提供)

假如沒有這親身體驗，怎能想像，地球上真有這樣一處奇妙之地，可以把綿延無盡的沙漠和清澈見底的湖水兩種極端的景色融在同一個畫面，荒蕪之地，它魚蝦滿塘。

大自然如此奇景，又一次刷新我對世界的認知。

原來在雨季時，連接起來的湖泊與沙漠周邊的兩條大河相連，魚兒便順著河水遷移至此，繁衍生息。在湖泊乾涸的季節，仍有一些魚蝦的卵能在比較溼潤的泥漿中存活，只要能忍耐到下一個雨季，又變回活蹦亂跳的魚蝦了。

巴西人熱情友善，招呼著我們兩個「啞巴」坐小船去一個農場餐廳午餐。水流平緩的小河裡竟然流淌着血紅色的河水。

「河水為什麼會血紅色？」我開口問，突然意識到無人能聽懂我說話，不禁啞然失笑。

「血河」裡水上活動多，人們歡快地游泳、滑翔、釣魚 ……，河水雖然血紅色，卻依然清澈透明。

走沙漠深一腳淺一步地特別累，上下幾個回合，累得喘不上氣來。(作者提供)

沙漠日出 絕處逢生

在千湖沙漠看日出沒有拼團的，我娘倆只能自己組團，雇一個導遊和司機，再加一輛能坐十幾人的越野大篷車。

必須凌晨3點起床、4點出發，渡船過河後再一路顛簸到目的地，唯一的好處就是過河時和白天幾十輛車排隊幾小時不一樣，就我們一輛車，不需排隊。

我們報的是收費高的英語團，但導遊的英語磕磕巴巴，明顯不靈光。好在黑黝黝的路上沒啥可看，除了司機，大家閉目養神，無需交流和翻譯。

導遊選了一個沙漠高地，搬出兩張椅子給我們坐，說接下來就是等待了。

千湖沙漠空曠、遼闊，因為來得早，夜間的能見度非常高，可以看見倒映在湖面上的星星和月亮。

導遊和司機無所事事，乾脆躺平熟睡，進入夢鄉。女兒開始忙碌著飛無人機，捕捉千湖沙漠黎明前的獨特魅力，我挽上褲腿去流動的水面追月亮的倒影，月亮隨著微波輕輕搖晃，讓我一陣忙碌、水中撈月。

遙望星空，除了銀河璀璨，不時還能看到一顆顆流星從空中劃過。此時此刻，湖面上波光閃爍，月色朦朧，酒不醉人人自醉。

太陽緩緩地從地平線升起，金色的陽光與金色的沙漠、銀色的湖泊匯合，給千湖沙漠撒上一層碎金，五彩紛披、燦若錦繡。

如果說日出代表希望，那麼沙漠無疑就是代表絕望的地方。我們在世界各地看到過那麼多的日出，唯有在千湖沙漠看日出時，真的有一種絕處逢生的感覺。