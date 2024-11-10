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醫藥／睡眠呼吸中止症患者 非肥胖、脖子短青壯年占5成

沈能元
研究發現，經超音波檢查睡眠呼吸中止症患者，超過五成是非肥胖、脖子短的青壯年族群。（圖／123RF）
研究發現，經超音波檢查睡眠呼吸中止症患者，超過五成是非肥胖、脖子短的青壯年族群。（圖／123RF）

過去認為，患有阻塞型睡眠呼吸中止症患者多為年齡大、肥胖、脖子短等族群。但研究發現，經超音波檢查超過五成患者竟是非肥胖、脖子短的青壯年族群，年齡約在40至50歲，而非70歲以上長者，研判原因，睡眠呼吸中止症多與上呼吸道結構有關。醫師表示，睡不好也可能與心情不好、壓力大有關，建議民眾應自我了解睡不好的原因，如果持續睡不好應到醫院進行詳細檢查。

台灣台大醫院設有「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，讓睡眠檢查不需要睡在醫院，經10至15分鐘檢測即可分析睡眠呼吸中止症的嚴重程度，準確度為九成，達到快速篩檢目的。

人工智慧超音波睡眠檢測儀是透過創新智慧化超音波，檢測上呼吸道解剖結構，比傳統檢查更為深入檢測上呼吸道阻塞或狹窄程度，並得知咽喉及口腔舌部等軟組織的軟硬度，配合相關耳鼻喉科、睡眠專科醫師的整體評估，透過人工智慧AI預測患者罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的中重度風險。如此不僅可早期發現、早期診斷，並可提供給臨床耳鼻喉科醫師做進一步手術治療的重要參考依據。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模說，依美國統計，在美國每五個人就有一人患有睡眠呼吸中止症，且每15個人就有1人患嚴重睡眠呼吸中止症，但高達75％的嚴重患者未被診斷出來。但睡眠呼吸中止症影響睡眠品質，與心血管疾病、中風、血脂異常、糖尿病、憂鬱症、失智症等慢性病有密切關係。

邱瀚模說，患重度阻塞型睡眠呼吸中止症的人，死亡率為正常人的2.6倍，發生交通事故是正常人的2.5倍，而習慣性打呼的人罹患高血壓的風險是正常人的1.5倍。可見睡眠呼吸中止症影響全身健康。

台大醫院健康管理中心主治醫師曾屏輝說，該儀器臨床試驗自2020年5月至2022年12月，受檢者超過1000人，其中低度風險占47%、中度風險占25％、高度風險占28％，就高度風險患者約108人轉介睡眠中心檢測，其中103人確診為阻塞型睡眠呼吸中止症，準確度高達95%。

台大醫院睡眠中心主任許巍鐘說，過去多認為，患有阻塞型睡眠呼吸中止症患者為年齡大、肥胖、脖子短。但經臨床研究發現，不少患者為非肥胖的青壯年族群，年齡層約在40至50歲，而非70歲以上肌肉鬆弛、肌力不張的民眾。

檢測 人工智慧 中風

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