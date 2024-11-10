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娛樂／「劊樂小丑3」觀眾嘔吐 救護車待命衝票房

娛樂新聞組
「劊樂小丑3」電影海報。（取材自IMDb）
「劊樂小丑3」電影海報。（取材自IMDb）

美國電影市場近期被恐怖片攻城略地，包括「微笑2」（Smile 2，又譯「奪命微笑2」）、虐殺片「劊樂小丑3」（Terrifier 3，又譯「斷魂小丑3）都開出亮眼成績，截至10月底，成本僅200萬美元的「劊樂小丑3」在全球殺出近30倍的5915萬美元票房。

「微笑2」驚嚇連連 票房延續熱度

派拉蒙新片「微笑2」首映獲得2300萬美元，成為當周末票房榜冠軍。該系列首部曲因創新的宣傳手法在網上病毒式傳播獲得巨大成功，2022年上映的「微笑」（Smile）以不過1700萬美元的製作成本，撬動一億美元本土票房外加一億美元海外票房，讓派拉蒙大賺一筆，乘勝追擊製作續章也在情理之中。以成績來看，第二集對比「微笑」2260萬美元首映成績略有提升，而在製作成本上，第二部也稍有增加，但也成功控制在2800萬美元的相對低點。

今年的「微笑2」仍由帕克芬恩（Parker Finn）自編自導，主角換成英國演員娜歐蜜史考特（Naomi Scott），劇情描述一位全球流行天后即將展開世界巡演，卻開始經歷一連串駭人又無法解釋的事件，不得不面對自己的黑暗過去。目前，該片在影評網站「爛番茄」上有著84%的新鮮度，口碑和前作持平，對於一部商業恐怖片來說，可說是相當不錯的評價。

「微笑2」電影海報。（取材自IMDb）
「微笑2」電影海報。（取材自IMDb）

而10月中上映的「劊樂小丑3」則講述邪惡「小丑亞特」（Art the Clown）殘害小鎮的故事，片中的受害者和傳統砍殺片中為愚蠢行為付出代價的倒楣鬼不同，也並非如經典驚悚系列「奪魂鋸」（Saw）中道德有瑕疵的爭議人士，而是一般中產溫馨家庭與兒童，目的就是要讓銀幕前的觀眾深感不安。

結果，該片試映有人看到嘔吐、提前離場的消息在社群媒體發酵，甚至傳出電影院外還有救護車待命，話題性十足。發行商對此回應，上映前已開通熱線電話，方便觀眾投訴其中的恐怖畫面。

七年前，只花了約3.5萬美元的「劊樂小丑」首部曲2017年10月28日上映，票房41.6萬美元；五年後，2022年10月6日上映的第二集製作成本上升到25萬美元，最終拿到1570萬美元票房。相比兩部前作，今年的「劊樂小丑3」已算是「大製作」，製作預算達到了200萬美元，結果上映三天的票房就超過前兩部的票房總和。

「劊樂小丑3」首映當周痛宰由瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、女神卡卡（Lady Gaga）合演的「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie à Deux），衝上票房排名第一，雖然第二個周末的票房同比下滑51%，但仍維持在前三名。若要說「劊樂小丑3」有何驚艷之處，相比「小丑：雙重瘋狂」在商業與藝術上的「既要又要」，「劊樂小丑3」簡單暴力地把預算全砸在血肉飛濺的感官刺激上。

此外，「劊樂小丑3」在10月的萬聖節檔期中提前塑造了一個地獄聖誕節，也算是給看膩聖誕合家歡電影的美國觀眾，提前來了一次顛覆性觀影。

拍片器材公司 轉型娛樂串流商

負責發行「劊樂小丑3」的是原本名不見經傳的小型獨立電影公司賽點數碼（Cineverse），按照該公司說法，這次「劊樂小丑3」的宣傳費用只花了50萬美元，也就是說，該片的總支出只有250萬美元，比許多好萊塢大片打廣告的預算還低。

成立於2000年的賽點數碼原本是電影器材銷售公司，不過近年來已轉型至串流媒體製作和數位、行銷業務領域，目前擁有30多個串流媒體頻道和40個播客（Podcast）頻道，每月吸引著8000萬觀眾。不過，像「劊樂小丑3」這樣直接參與電影發行，對他們來說還是第一次。

該公司目前只有179名員工，而且絕大多數都是在家辦公，公司沒有實體辦公地點。事實上，也因為這種小而寬鬆的經營模式，讓該公司的股票長期以來並不為華爾街投資者所看好，即使之前經歷了「劊樂小丑2」的票房成功，其股價也始終在一美元上下徘徊，甚至一度收到那斯達克的下市通知。這次「劊樂小丑3」成績超乎預期，或多或少反映在股價上，目前股價約在2.3美元附近。

這次，賽點數碼之所以能以50萬美元就完成「劊樂小丑3」的宣傳作業，靠的主要就是自己旗下的多媒體網站Bloody Disgusting及多家串流媒體頻道。該網站誕生於2001年，專攻恐怖片市場，很快就成了全球恐怖片粉絲集中交流的聖地，隨後拓展業務到相關影視作品的發行、製作與宣傳領域。2021年，賽點數碼全資收購該網站，所以這次雖然完全不做電視廣告，但光是透過該網站，就足以將宣傳覆蓋到該片的大量目標受眾。

故意不送審 照樣大規模上映

「劊樂小丑3」的另一個特點在於該片並無傳統意義上的電影分級，結果吸引到大量追求刺激的年輕觀眾捧場。美國電影採取行業分級制度，名義上是自發性送審，但其實不分級是行不通的。一方面是因為身為MPA成員的七家好萊塢大型電影製片廠（迪士尼、派拉蒙、華納、環球、索尼、Netflix、米高梅亞馬遜）都必須將電影提交分級，沒有別的選擇；另一方面，其他製片廠即便不被強行約束，但沒獲得評級的電影，電視台和平面媒體都不願刊載廣告，而且絕大多數電影院也不會同意放映，等於不分級就沒有上映機會。

美國分級制度中，「R級」限制級電影規定未滿17歲人士必須由家長或成年監護人陪同，存在一定模糊空間；而最受限的是「NC-17級」，因包含極端的性行為或暴力描寫，只允許成年人觀看，17歲觀眾以下一概謝絕入場，過去被評為該分級的電影大多是色情片。

這次的「劊樂小丑3」如果送去美國電影分級機構MPA，按其血腥殘暴程度一定會拿到NC-17的分級，與其如此，該片索性選擇不送。按以過往經驗，一般 NC-17級的電影受限於觀眾人數，媒體和院線也都不太願意排片，但目前因疫情加上好萊塢罷工的雙重打擊，讓美國院線缺少片源，有了「劊樂小丑3」這種有大量粉絲的作品送上門來，無暇顧及分級問題而將其拒於門外。

電影「劊樂小丑3」劇照。（取材自IMDb）
電影「劊樂小丑3」劇照。（取材自IMDb）

於是，未獲分級的「劊樂小丑3」得以在大規模的在2513家影院上映，也成了繼2023年12月的「文藝復興：碧昂絲的電影」（Renaissance: A Film by Beyoncé）演唱會電影後，史上第二部獲得周末票房榜第一的未分級電影。不過，碧昂絲演唱會電影是因為發行決定倉促，沒足夠時間送去評級，才導致未獲分級。而「劊樂小丑3」則是明明有足夠時間，卻主動選擇不評級，兩者差異明顯。

根據美國媒體報導，觀察近期電影院的實際操作中，包括北美三大院線（AMC、Cinemark和Regal）在內的絕大多數影院，仍然按照限制級電影來安排「劊樂小丑3」的觀眾入場，即如果沒有家長或監護人陪同，17歲及以下年齡的觀眾無法入場。據說有不少青少年和未成年觀眾買了動畫電影「荒野機器人」（The Wild Robot）的票，卻偷偷溜進放映「劊樂小丑3」的影廳，變相助推了「荒野機器人」的票房。

印尼瘋靈異 年度前3名都鬼片

而在地球的另一邊，東南亞國家印尼同樣為恐怖片痴狂。今年至今為止，最受當地觀眾歡迎的是恐怖喜劇「多了一點點」（Agak Laen）、驚悚片「薇娜：死後七日」（Vina: Sebelum 7 Hari）和恐怖喜劇「鬼妻我愛你」（Kang Mak）。

印尼票房統計分析部門公告，截至2024年9月底的全國觀影人次刷新紀錄，達到6125萬人次，另據統計網站Statista推估，今年印尼的票房市場收入將達到3.37億美元。

坐擁2.8億人口的印尼是全球人口數量第四多的國家，過往在全球電影版圖上並不顯眼，然而，近年來印尼本土電影開始蓄力爆發，尤其是具有濃厚本土特色的恐怖片、驚悚片連續誕生爆款。

除了上述三部年度最受歡迎的恐怖片，票房前十名電影中，還包括恐怖片「鬼舞村：詛咒起源（Dancing Village: The Curse Begins）」和「墓中酷刑」（Grave Torture），南韓出品的恐怖片「破墓」（Exhuma）也在引進印尼後大受歡迎，足以顯現當地民眾對於鬼片的超高熱情。

印尼影史票房冠軍是2022年上映的「鬼舞村的陰謀」（KKN di Desa Penari）票房達2600萬美元，兩年後又追拍了續集作品「鬼舞村：詛咒起源」，採用IMAX攝影機拍攝，在今年4月時由獅門影業引進到了美國院線上映。。

2022年上映的「鬼舞村的陰謀」是印尼史上最賣座電影。（取材自IMDb）
2022年上映的「鬼舞村的陰謀」是印尼史上最賣座電影。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）

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