談藝／梵谷畫「星夜」 漩渦被證實很科學

荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)1889年創作的名畫「星夜」(The Starry Night)是藝術界最引人入勝的作品之一，令人驚嘆不已。(路透)

荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)1889年創作的名畫「星夜」(The Starry Night)，是藝術界最引人入勝的作品之一，令人驚嘆不已，而且畫面呈現翻騰、旋轉的天空，似乎對湍流物理學有詳盡了解。

果然不出所料，最近中國一項全新深入分析，證實「星夜」畫作與物理現象相符，梵谷筆觸與地球大氣層的流體動力學一致，甚至與更廣闊的宇宙一致。

中國廈門大學物理學家黃永祥說，「星夜」這幅畫顯示對自然現象深刻而直觀的理解；梵谷對湍流的精確表現，可能來自於對雲和大氣運動的研究，也可能是對如何捕捉天空活力具有天生的直覺。

地球大氣層是一個不斷移動、不斷變化、翻滾的流體團，也許透過雲朵可窺看這樣的持續活動，不過，如果要顯示對大氣湍流的深入了解，通常需要儀器仔細繪製其原本看不見的運動，幾乎沒辦法用肉眼看到這些現象，

黃永祥領導的科學家團隊測量筆觸，看看是否與先前的研究相符，從而確定畫作裡湍流與蘇聯時期數學家柯爾莫哥洛夫(Andrey Kolmogorov)1940年代發表的理論是否一致。

廈門大學研究團隊在論文中寫著，結果顯示，梵谷對真實的流動進行非常仔細的觀察，因此，「星夜」畫作中漩渦或渦流大小、以及其相對距離和強度都依循控管湍流的物理定律。

研究人員透過高解析度數位圖片，檢視「星夜」畫作裡天空的14個螺旋和漩渦筆觸，作為大氣湍流的示蹤劑，與秋季渦流中的樹葉飄動類似。

針對每一筆觸，研究人員仔細檢查空間特性以及顏料亮度，進而與柯爾莫哥洛夫的湍流理論進行比較；柯爾莫哥洛夫理論描述能量消散前，如何不斷從較大渦流流向較小的渦流。

經檢視、比對後發現，畫作中的渦流符合柯爾莫哥洛夫的湍流縮放定律。

先前一項研究也發現，「星夜」所顯示的湍流可在太空 中的分子雲中看到。這項新研究證實，藝術家對自然物理學的直觀理解，可能比我們想像的還要深刻。

廈門大學研究人員寫道，最著名的後印象派畫家之一梵谷對湍流有著非常仔細的觀察，不僅在畫作中再現漩渦的尺寸，而且呈現其相對距離和強度。