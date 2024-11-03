我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛骨悚然搭機經驗 密閉貨艙高空傳敲擊聲 折返破門「沒半個人」

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

談藝／梵谷畫「星夜」 漩渦被證實很科學

編譯周芳苑
荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)1889年創作的名畫「星夜」(The Starry Night)是藝術界最引人入勝的作品之一，令人驚嘆不已。(路透)
荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)1889年創作的名畫「星夜」(The Starry Night)是藝術界最引人入勝的作品之一，令人驚嘆不已。(路透)

荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)1889年創作的名畫「星夜」(The Starry Night)，是藝術界最引人入勝的作品之一，令人驚嘆不已，而且畫面呈現翻騰、旋轉的天空，似乎對湍流物理學有詳盡了解。

果然不出所料，最近中國一項全新深入分析，證實「星夜」畫作與物理現象相符，梵谷筆觸與地球大氣層的流體動力學一致，甚至與更廣闊的宇宙一致。

中國廈門大學物理學家黃永祥說，「星夜」這幅畫顯示對自然現象深刻而直觀的理解；梵谷對湍流的精確表現，可能來自於對雲和大氣運動的研究，也可能是對如何捕捉天空活力具有天生的直覺。

地球大氣層是一個不斷移動、不斷變化、翻滾的流體團，也許透過雲朵可窺看這樣的持續活動，不過，如果要顯示對大氣湍流的深入了解，通常需要儀器仔細繪製其原本看不見的運動，幾乎沒辦法用肉眼看到這些現象，

黃永祥領導的科學家團隊測量筆觸，看看是否與先前的研究相符，從而確定畫作裡湍流與蘇聯時期數學家柯爾莫哥洛夫(Andrey Kolmogorov)1940年代發表的理論是否一致。

廈門大學研究團隊在論文中寫著，結果顯示，梵谷對真實的流動進行非常仔細的觀察，因此，「星夜」畫作中漩渦或渦流大小、以及其相對距離和強度都依循控管湍流的物理定律。

研究人員透過高解析度數位圖片，檢視「星夜」畫作裡天空的14個螺旋和漩渦筆觸，作為大氣湍流的示蹤劑，與秋季渦流中的樹葉飄動類似。

針對每一筆觸，研究人員仔細檢查空間特性以及顏料亮度，進而與柯爾莫哥洛夫的湍流理論進行比較；柯爾莫哥洛夫理論描述能量消散前，如何不斷從較大渦流流向較小的渦流。

經檢視、比對後發現，畫作中的渦流符合柯爾莫哥洛夫的湍流縮放定律。

先前一項研究也發現，「星夜」所顯示的湍流可在太空中的分子雲中看到。這項新研究證實，藝術家對自然物理學的直觀理解，可能比我們想像的還要深刻。

廈門大學研究人員寫道，最著名的後印象派畫家之一梵谷對湍流有著非常仔細的觀察，不僅在畫作中再現漩渦的尺寸，而且呈現其相對距離和強度。

太空

上一則

談藝／梵谷名畫「鳶尾花」 原本不是藍色的

下一則

大仁說財經／AI抓金融犯罪 1年追回10億元

延伸閱讀

MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外

MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外
梵谷與鳶尾花

梵谷與鳶尾花
NBA／柯瑞、格林熱身賽都休 柯爾：想看看年輕球員表現

NBA／柯瑞、格林熱身賽都休 柯爾：想看看年輕球員表現
MLB／柯爾7局好投 洋基3勝1敗淘汰皇家挺進美聯冠軍賽

MLB／柯爾7局好投 洋基3勝1敗淘汰皇家挺進美聯冠軍賽

熱門新聞

雅虎財經網站推薦8種理財方式，讓個人財務更健康。(美聯社)

理財百科／8種聰明理財法 讓1000元也能增值

2024-10-27 02:16
萬聖節前，亞利桑納一處街角矗立著一個12呎高的萬聖節骷髏人。(美聯社)

封面故事／小心鬼來了 萬聖節起源

2024-10-27 02:30
示意圖。(美聯社)

封面故事／房子鬧鬼嗎？買方問 就得答

2024-10-27 13:40
好市多有多種冷凍食品，可作為均衡飲食的一部分，並有助降低三酸甘油脂。(美聯社)

養生／覆盆子、藍莓、黑莓… 冷凍莓果 有助降三酸甘油脂

2024-10-27 02:07
有許多賺錢的方法是透過網路即可完成。圖為示意圖。(取材自unsplash/@jeremybishop)

理財百科／想不花錢就能賺外快 試試這個7網站

2024-10-27 02:16
萬聖節支出主要集中裝飾品和服裝等。(圖／123RF)

封面故事／歡度萬聖節 什麼最花錢？

2024-10-27 11:00

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元