封面故事／她們向左 他們往右 Z世代男女影響總統選局

美國年輕女性受到MeToo浪潮、墮胎權憲法保障被推翻的衝擊，近年明顯轉趨自由派。(美聯社)

民調 顯示，綜觀美國各年齡層，男女選民意見分歧最大的，莫過年輕的Z世代。許多年輕男性覺得被民主黨拋棄，部分認為左派強調的平等、多元價值不利於他們，把前總統川普 視為傳統男性價值象徵。年輕女性近年則明顯轉趨自由派，她們受到MeToo浪潮、墮胎權憲法保障被推翻的衝擊，欣賞副總統賀錦麗 在墮胎、氣候等議題的觀點。

儘管賀錦麗在女性族群擁有優勢，但根據紐約時報與西耶納學院近日民調顯示，非裔及拉丁裔選民支持民主黨的比率逐漸下滑，尤其愈來愈多非裔及拉丁裔男性從民主黨陣營倒向川普。

2020年拜登取得85%非裔男性支持，目前只有70%非裔男性表示會投給賀錦麗。非裔及拉丁裔選票流失，使得賀錦麗更加仰賴具有大學學歷的白人選民與郊區選民支持，特別是受過大學教育的選民往往投票率很高。

華爾街日報、紐約時報報導，1989年前總統雷根卸任後，未滿30歲年輕人一向是民主黨的支柱，但本屆大選卻出現年輕男性轉向共和黨的趨勢。Z世代男性「右轉」現象雖稱不上排山倒海，但川普已在未具大學學歷、非白人青年中獲得共鳴。

年輕男性逐漸離開民主黨 製表／林雨荷

川普陽剛 吸引年輕男性

右派智庫美國企業研究所的美國生活調查中心主任柯克斯說，這些年輕男性在經濟和政治上面臨嚴苛對待，正受到川普人格特質、發言和他企圖展現的果敢男子氣概吸引。一些男性川普支持者受訪時，自認不被重視，要當男人愈來愈難，但他們並未表達厭女仇恨，主要關切仍大多為經濟，例如能否扮演好養家活口的傳統男性角色。

柯克斯所屬的機構調查，近半數18至29歲男性說，美國社會存在一些或大量對男性的歧視；這比起2019年多出約1/3，也超過更年長年齡層的男性。

21歲的托瑞斯，在喬治亞州坎頓從事零售業，他支持墮胎權和多元性別等進步議題，但因為關心物價、想要養家，仍打算投給川普。

我們養不起小孩、幾乎吃不起三餐。我想要看醫生付得起醫藥費，我想要有房有車，我想有熱愛的工作。 ——托瑞斯，21歲，喬治亞州零售業者

學者也指出，對於男性在美國社會的地位，民主、共和兩黨近年提出的願景似乎大相逕庭。右派擁抱傳統男性氣質；左派似乎試圖擺脫，使許多年輕男性尋找其他選項。

在內華達州一家輪胎店上班、20歲的爾溫說，美國社會不再容許「讓男生當男生」，「我這一代的男人，從很小就被告誡不應做這個、不應做那個，安靜坐在那裡就好」，這讓男性當得比以前更辛苦。

本屆美國大選出現Z世代男性「右轉」現象，年輕男性把前總統川普視為傳統男性價值象徵。(路透)

見女力崛起 男性向右轉

美國1970年代後，女性開始大量接受高等教育並就業，大學畢業的年輕女性如今多於男性，婦女逐漸扮演養家角色。反觀過去幾十年，許多以男性為主的工作消失，特別是不需要大學學歷的人工勞動職缺。男性就業比率下降，無伴侶的男性比率卻增加。

女性在美國大學生的占比約達六成，但整體學貸有66%為女性背負。華爾街日報對30歲以下年輕男女的民調顯示，女性更支持拜登政府的學貸免除政策。在特定美國城市，年輕女性的年薪比男性還快達到中位數，而且有更多女性搬離父母住處。

部分年輕男性感到落於人後，將川普視為解答。川普的造勢場合充滿陽剛味，把自己形塑成能為男性爭回主導權的強者。

我喜歡川普的整體氣質，川普在地緣政治上，能展現美國是強悍的超級強權，不容招惹。 ——博爾曼，23歲，鳳凰城房地產業者

一些民調專家認為，當下正目睹一種新的仇恨政治，年輕男性認為MeToo浪潮過火、被女性主義拋下，只能寄託在共和黨。美國男童與成年男性協會主席李維茲則說，多數男性是受到其他經濟和社會因素驅動，「與其說年輕男性被拉向右派，不如說是被推離左派」。

年輕女性逐漸左傾 製表╱林雨荷

自主權受挫 女性向左傾

年輕男女的政治傾向差異顯而易見。紐約時報與西耶納學院8月的搖擺州民調顯示，18至29歲選民中，67%女性、40%男性支持賀錦麗；53%男性、29%女性支持川普。

但若回到2001年，民調顯示當時年輕男女抱持的政治意識形態相似；女性較傾向自由派，但與男性差距不大。2016年有了變化，18至29歲女性變得比上個世代明顯更偏自由派。現在，約4成年輕女性自認自由派，保守派僅19%。

著書討論Z世代政治學的政治學家德克曼說，現在年輕女性教養背景著重培養女孩自尊、公民參與及踏入過去由男性主導的場域，但自從2016年喜萊莉．柯林頓敗給川普，一連串事件透露性別歧視尚未過去，這激發年輕女性在政治上更積極。有年輕自由派女性向紐時坦言，2016年大選是個轉折點。

除喜萊莉．柯林頓敗選，2017年風起雲湧的MeToo運動鞏固部分年輕女性的政治立場，她們將該浪潮與川普勝選作連結，藉此更看見性別不平等。也有女性說，美國最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」，終止墮胎權憲法保障，對她們影響最大。

25歲的辛普森在俄亥俄州羅雷恩從事醫療客服，她自稱一直是自由派，但羅案被推翻「真的令我恐懼」，形塑她現在的政治立場。

MeToo、川普勝選等事件，進一步把我推向左派。 ——哈特，22歲，新墨西哥州飯店經理

Z世代選民輪廓 資料來源／塔夫茨大學公民學習參與資訊及研究中心、美國兩黨政策中心

賀錦麗論述 未婚女有感

民調機構蓋洛普分析發現，氣候變遷、槍枝管制和種族關係等其他議題，也強烈驅動女性的自由派認同。過去八年，平均86%年輕女性認為人類活動導致氣候變遷，74%認為槍枝法規應更嚴格。

在威斯康辛州密爾瓦基學習插畫、22歲的葛洛瑞亞說，她一度對政治幻滅，但賀錦麗參選令她振奮，欣賞賀錦麗重視墮胎權、因應氣候變遷、增加教師薪資等構想。

政治學者也指出，2018年女性當選聯邦眾議員人數達高峰，包括當年29歲的歐加修－寇蒂茲等進步派女性；特別是對年輕女性，看到和自己相仿者當選就職，可能刺激政治參與度。

不過就女性選民，結婚與否對其支持對象應有影響。美媒The 19th News和SurveyMonkey在8月底至9月初的民調顯示，已婚女性支持賀錦麗、川普比率分別是46%、41%，但從未結婚的女性支持賀錦麗比率，則以52%明顯高出支持川普的23%。

賀錦麗和川普的對決，似乎讓美國年輕男女立場分歧，各自希望守住自身權利。這次總統大選儼然是對性別角色的公投，青年男女被推向對立的陣營，造就新的選民斷層，為大選增添意外變數。