移民專頁／公司將關 悄悄拿綠卡後患無窮

讀者問：

現在律師正在幫我申請I-140加急，說的是估計下個月能交I-485。不過，現在公司沒多少錢了，算下來從現在以後的六個月就要關門。老闆說，我要交I-485得自己掏錢。算了一下，我和我妻子的加上各種雜七雜八的費用也不少了。我想的是，如果現在交了，之後公司倒閉，老闆肯定沒那個心思去通知美國移民 局公司不行了 (他不知道有這麼個事)。假設我不遇上RFE或面試，不出美國是不是可以默默地把綠卡 等到？不遇到RFE和面試的機率是多少？我若現在去找工作，也不是找不到，只是綠卡的流程得從PERM開始重新走了。我該掏這個錢嗎？

答：

你的律師似乎正在盡一切努力，在你的公司關閉之前讓你的永久居留權獲得批准。如果I-140移民簽證申請獲得批准，I-485身分調整申請已提交，並且180天過去了，你的律師可以嘗試將你的案件轉交給另一位雇主，如果你能找到能為你提供相同或相似的職業職位的雇主。我不知道如果公司關閉而你除了希望美國移民局給你發綠卡之外什麼都不做，你收到補材料(RFE)和面試的可能性有多大。是否自己支付 I-485申請費是你自己的決定。請注意，安靜等待並希望公司關閉時不做任何其他事情就獲得綠卡的策略，可能會給你的未來帶來問題，特別是如果你試圖成為美國公民 並且必須與美國移民局官員面試。