封面故事／參院變天？ 民主黨5席危險 共和黨盼揚眉吐氣

參院100席 改選33席

參院多數黨爭霸戰進入選前最後關鍵，過去四年屈居少數席次的共和黨 ，期盼今年能夠揚眉吐氣。「國會山莊報」(The Hill)分析，共和黨要登上參院多數，只要兩個條件：

1，現有10席次要選：不要出現意外落敗。

2，搶下2席： 在蒙大拿州、俄亥俄州這兩個競爭激烈的紅州拿下一席，或在西維州搶下一席。

民主黨 目前有47席，28席不動，應改選19席。

共和黨目前有49席，39席不動，應改選10席。

民主黨的盟友、無黨籍者占4席。

根據華爾街日報10月24日的圖表估計顯示，民主黨安全席次43席，共和黨安全席次49席，勝負難定有8席。

選舉分析網站Decision Desk HQ與「國會山莊報」聯合分析顯示，共和黨拿下參院多數席次的機率有72%。民主黨在這次選舉裡最可能輸給共和黨的五個席次包括：

1 蒙大拿州

任期「三連霸」的民主黨聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)，如今面臨從政生涯最艱難的連任選舉，共和黨挑戰者希伊(Tim Sheehy)民調 固定領先。紐約時報與謝納學院(Siena College)10月中旬的聯合民調裡，希伊支持度領先泰斯特8%，維持8月以來的差距。

2 俄亥俄州

現任民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)今夏始終民調領先，共和黨挑戰者莫雷諾(Bernie Moreno)過去一個月急起直追猛打廣告，最新民調顯示兩人支持度不相上下。參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)有關的團體計畫在選前再花8000萬幫莫雷諾宣傳。

3 賓州

共和黨挑戰者麥考米克(David McCormick)有希望擋下現任民主黨參議員凱西(Bob Casey)邁入「四連霸」。賓州與威州、密州選情類似，共和黨最近幾周由於麥康諾盟友幫忙出重金打廣告而士氣大振，凱西民調領先幅度現已逐漸縮小。

4 威斯康辛州

共和黨候選人胡弗德(Eric Hovde)來勢洶洶，有機會擊敗現任民主黨參議員巴德溫(Tammy Baldwin)，在「藍牆」(blue wall)之一的威州為共和黨攻下席次。巴德溫民調從大幅領先縮小到只剩些微差距，民主黨陣營最近幾周緊張不已。

5 密西根州

民主黨參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)退休的席次空缺，外界看好共和黨候選人羅傑斯(Mike Rogers)有機會打敗民主黨候選人絲拉金(Elissa Slotkin)。