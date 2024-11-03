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封面故事／州長選舉 選情激烈州不多 共和黨較具優勢

編譯顏伶如
州長選舉
州長選舉

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)分析，2024年大選的州長選舉中，選情激烈的州並不多，共和黨的州長選情普遍較具優勢。

全國50州裡目前有27名共和黨籍州長，23名民主黨籍州長。今年有11州有州長選舉，其中8州是沒有現任者角逐連任的開放選舉(open-seats)。根據估算，有州長選舉的11州裡，除其中1州外，其他10州可望由目前的執政黨拿下州長。

美國新聞與世界報導根據政治學者訪問，把2024年州長選舉分為「共和黨安全席次」(Safe Republican)、「共和黨可能席次」(Likely Republican)、「傾向共和黨」(Lean Republican)、「勝負各半」(Toss-Up)、「傾向民主黨」(Lean Democratic)、「民主黨可能席次」(Likely Democratic)以及「民主黨安全席次」(Safe Democratic)。

今年選情出現最大變化的州長選舉如下：

北卡羅來納州共和黨籍州長候選人羅賓森醜聞纏身，勝選希望大減。(路透)
北卡羅來納州共和黨籍州長候選人羅賓森醜聞纏身，勝選希望大減。(路透)

1 北卡羅來納州

北卡羅來納州共和黨籍州長候選人羅賓森(Mark Robinson)醜聞纏身，勝選希望大減。北卡州州長選舉雖然屬於開放選舉，但兩黨支持度一直不相上下，被評估為「勝負各半」，直到最近民主黨勝出機會則開始增加，選舉預測變成「傾向民主黨」。

2 新罕布夏州：

新罕布夏州是唯一被列為「勝負各半」的選舉，由共和黨籍的凱利·阿約特(Kelly Ayotte)和民主黨籍的喬伊斯·克雷格(Joyce Craig)對陣，獲勝者將接替現任共和黨籍的克里斯·蘇努努(Chris Sununu)，蘇努努不尋求連任第五次連任。分析指出，共和黨籍可望在這場開放選舉當中勝出。

3 印地安納州：

代表共和黨角逐印地安納州州長的布朗恩(Mike Braun)，被看好可望在這次開放選舉贏得勝利，但民主黨候選人珍妮佛‧麥克柯米克(Jennifer McCormick)的勝算其實高過在六個「共和黨安全席次」州長選舉參選的其他民主黨候選人。

4 華盛頓州：

華盛頓州現任州長英斯利(Jay Inslee)將退休，州長選舉是由溫和派共和黨候選人對上民主黨籍州檢察長，目前選情被評估為「傾向民主黨」。

其他被評估為「共和黨安全席次」的州長選舉有猶他州、北達科他州、西維吉尼亞州、佛蒙特州、蒙大拿州、密蘇里州。「共和黨可能席次」的選舉則有印地安納州。目前並沒有任何一州被列為「傾向共和黨」。

北卡羅來納州被評估為「民主黨可能席次」，德拉瓦州則是「民主黨安全席次」。

華盛頓州州長選舉，民主黨籍候選人、現任州檢察長佛格森贏面較大。(美聯社)
華盛頓州州長選舉，民主黨籍候選人、現任州檢察長佛格森贏面較大。(美聯社)

共和黨 民主黨 北卡羅來納州

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