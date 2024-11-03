美國現象／垃圾、交通、空汙 家庭廚房衍生隱患

洛杉磯 縣2024年10月開放家庭廚房許可證申請，希望在家中經營小餐館的民眾，可望合法實現創業理想，讓民眾的烹飪之長可以成為謀生方式，不過新規也同時引來一些民眾的擔心，比如社區交通、空氣影響和公共衛生等等。

艾爾蒙地華人劉凡表示，疫情期間他的幾個朋友都成了「私房大廚」，每天在家自製食品出售，包子、餃子和各種便當供不應求，給鄰居和友人很多方便和實惠，他自己也是友人廚房的常客，基本不用再去外面吃飯，避免了外食漲價和小費及稅的煩惱。不過他表示，現在家庭廚房愈來愈多，光是他的社區就有好幾戶家庭廚房，外來的客人和車輛也愈來愈多，孩子們在家前便道玩耍不大安全。

部分民眾也擔心家庭廚房遍地開花，會給公共衛生甚至空氣帶來隱患。一位來自台灣的移民表示，台灣的商業烹飪和居家烹飪有較為嚴格的區域管理，確保商業烹飪不會對民眾住宅區的空氣產生不良影響，如果洛縣 完全開放家庭廚房，社區的空氣是否能有保障？此外，家庭廚房生產大量食品所增加的垃圾，也是部分民眾關注的焦點之一。

聖蓋博 市居民陳小川女士指出，雖然她認為民間美食達人和家庭廚房，在高通貨膨脹的時代非常需要，給大家提供物美價廉的美食，但政府部門確實需要嚴格管理。她舉例說，聖蓋博等地近年出現路邊流動餐車，集中在山谷大道阻擋了駕駛人的轉彎視野，給公交安全帶來隱患。

洛杉磯縣開放家庭廚房之後，包括家庭廚房執照的申請，以及對家庭廚房的衛生檢查，均由洛縣公共衛生局承擔。