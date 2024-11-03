娛樂／義大利幫派新片 黑手黨老大故鄉拒放映

「西西里來信」電影海報。（取材自IMDb）

一部名為「西西里來信」（Sicilian Letters‎）的新片10月中旬在義大利 全國上映，然而，西西里島卡斯特爾韋特拉諾（Castelvetrano）小鎮的唯一電影院 ——馬可尼電影院（Marconi cinema）拒絕放映此片，甚至就連張貼這部電影的海報都不准。

「西西里來信」講述義大利特務追捕黑手黨大佬的故事，改編自真實事件，由安東尼奧皮耶薩（Antonio Piazza）和法比奧格拉斯多尼亞（Fabio Grassadonia）聯合執導，柏林影展、坎城影展雙料影帝得主艾利歐傑曼諾（Elio Germano）與2014年奧斯卡最佳外語片「絕美之城」（The Great Beauty）主演托尼塞爾維洛（Toni Servillo）領銜演出。

唯一影院老闆：劇情抹黑我父親

這部電影的主題圍繞著該鎮出身的黑手黨首領馬特奧梅西 納德納羅（Matteo Messina Denaro），由於電影提到了電影院老闆薩爾瓦多瓦卡里諾（Salvatore Vaccarino）已故父親與德納羅的關係，瓦卡里諾在接受「西西里日報」採訪時，公開表示對電影毫無興趣，認為該片不利於家族形象。

該片根據真實事件改編，德納羅曾是西西里黑幫領袖，長期在逃，直到2023年才在一間私人診所被捕，據傳當時他正在接受癌症化療，後來他於同年9月在監獄中去世。

馬特奧梅西納德納羅被通緝超過30年，並以炸彈襲擊和謀殺威脅義大利檢察官和新聞媒體而聞名，澎湃新聞報導，他曾自豪稱死於他手的被害者「足以填滿整片墓地」。

汙點證人通信 釣出首領行蹤

儘管電影受到部分群體的抵制，但鎮長喬瓦尼倫蒂尼（Giovanni Lentini）希望能說服馬可尼電影院放映此片。與此同時，該片也在鄰近的塞利努斯劇院（Selinus theatre）獲得放映許可，對此，部分民眾擔心它會引發不良影響——尤其是仍對黑手黨懷有同情的人來說。

瓦卡里諾的父親安東尼奧瓦卡里諾（Antonio Vaccarino）曾是卡斯特爾韋特拉諾的鎮長，因毒品交易入獄後，選擇與義大利情報機構合作，利用與德納羅的通信，幫助政府掌握其行蹤。而電影「西西里來信」片名中所提到的，正是兩人之間的那些魚雁往返，而義大利文片名「Iddu」也是出自其中一封信的署名。

然而，這段歷史在電影中並未完全呈現，片中角色雖受這段故事啟發，卻有一定虛構成分。這讓瓦卡里諾感到不滿，據義大利安莎社（ANSA）報導，小瓦卡里諾認為電影「西西里來信」是對其父親的不公描繪，「誰會樂意在自己的電影院裡放映一部向父母潑髒水的電影呢？」

他說：「在電影中，他被描繪成一個卑鄙的罪犯，尋求在不高尚的情況下獲取個人利益」，並擔心這部片將黑手黨人物英雄化。

然而，「西西里來信」導演表示，儘管故事源於真實事件，但電影並不試圖美化任何一方，而是揭示黑手黨的暴力本質及其對西西里社會的破壞力。導演還強調，該片旨在呈現對正義的追求，並紀念那些為反抗黑手黨而犧牲的人。

卡斯特爾韋特拉諾居民對該片的放映態度兩極。一部分人認為這部電影能揭露真相，並提醒社會不要忘記黑手黨的罪行，與此同時，也有不少人因德納羅的當地背景而反對電影上映，認為這會觸動尚未完全癒合的歷史傷口。

（娛樂新聞組整理）