人物／從山東到洛杉磯 時振山傳承捏麵藝術

「時氏麵塑」的傳承人時振山，將捏麵技藝帶到洛杉磯，並傳承給諸多學徒，發揚光大。(盧威／攝影)

耍大刀的關羽、釣魚的姜太公、揮著金箍棒的孫悟空……這些栩栩如生的麵人都是出自中國非物質文化遺產「時氏麵塑」的傳承人時振山之手。73歲的時振山現定居洛杉磯 ，他與小麵人打交道已有60多個年頭，是大洛杉磯地區遠近聞名的「麵人爺爺」。

為拜登 夫婦捏麵人像

時振山的捏麵人獲得社會各界的肯定，但他在捏麵人生涯中印象最深的還是為拜登總統夫婦捏麵人像。2023年的中國農曆大年三十，洛杉磯蒙特利公園市 舞星舞廳發生重大槍擊事件，導致11人喪命，此案驚動白宮。去年3月14日，拜登總統特地從華盛頓飛抵洛杉磯，慰問舞星槍擊案受害民眾。

時振山得知這一消息後，連夜為拜登總統夫婦捏麵人像。他反覆琢磨拜登總統夫婦臉部特徵及其神態，查閱不少相關圖片和影片，才拿捏出人物造型輪廓，再經精雕細琢，終於完成拜登總統夫婦的麵人像。當時振山委託原舞星舞廳店東梁卓把這對活靈活現的麵人像當面送給了拜登總統，拜登總統接過小麵人像看了又看，連聲說：「像，像！」他高興地收下這份禮物。

時振山為拜登總統夫婦製作的捏麵人像。(盧威／攝影)

時氏麵塑第四代傳人

時振山是中國山東菏澤人，由於他家世代都是捏麵人，他的父親、爺爺、老爺爺都是製作麵人的名家，並代代相傳。他從八歲就開始學捏麵人，算下來他已是第四代捏麵人傳人、他小時候為了學好這門「手上功夫」，經常去鎮上觀看戲曲表演，到書報攤上租「小人書（連環畫）」回家翻閱，留意書中人物造型，著重學習古代戲劇人物造型的「戲路」與「細節」。

平時，他苦練捏麵人的基本功，「捏、揉搓、撥打……」，整天把麵團捏在手上「玩」，一個人物造型常常重複練習製作幾十次。「功夫不負有心人」，他捏麵人漸漸進入狀態，掌握捏麵人的技巧，並可瀟灑「運麵」，自由發揮，創作與眾不同的麵人作品。

當年因文化交流來美

山東荷澤與洛杉磯遠隔重洋，但時振山與美國的淵源卻十分深厚。早在1996年3月，他作為山東省民間藝術家代表團成員訪問美國，赴西雅圖參加文化交流活動，所到之處，他的捏麵人表演，給現場美國朋友帶來不少驚喜與歡樂。

第二年，時振山又受到時任華盛頓州長的駱家輝邀請，再次來到美國。在參加華盛頓集會活動時，他掛出「中國捏麵人」的攤位牌子，當場為賓客「捏像」。只見他手裡拿著一團彩色麵團，經幾分鐘「東拉西扯」，捏捏弄弄，中國偶像人物「唐僧」、「孫悟空」、「豬八戒」、「七仙女」等就悄然跳在他手上，讓觀眾興奮與折服。

「小小捏麵人，闖出大名堂」。2006年1月，時振山時來運轉，他應洛杉磯蒙特利公園市政府邀請，參加正月十五的燈會遊園活動，設攤表演捏麵人。此後，他便定居美國，成為中國第一位將傳統捏麵人藝術輸入洛杉磯的民間藝術家。

洛杉磯國際機場聯合航空站邀請時振山設攤為乘客作捏麵人表演，引起乘客極大興趣。(盧威／攝影)

他初來乍到，嘗盡了新移民的「酸、甜、苦、辣」。在洛杉磯「不會開車就等於沒有雙腿」，對此，他並不畏懼不前，他每天都要搭乘三部公車去聖塔蒙尼卡(Santa Monica)「海邊藝術一條街」擺攤賣藝，每天捏麵人至天黑，常常廢寢忘食。他說：「在美國求生存，靠民間手藝的活確實很辛苦，但我從未想放棄。捏麵人是給人們帶來快樂的事，這也是我的專長，何樂而不為呢？」

現在，時振山在美國已生活18個年頭了，他雖年事已高，但他的生活始終與小麵人息息相連，努力讓中國傳統捏麵人工藝走進美國千家萬戶與學校。2018年7月，洛杉磯「第38屆荷花節」在風景如畫的回聲公園舉行，時振山在攤位上現場為遊客表演捏麵人，短短幾分鐘就捏出12生肖造型、卡通人物等，件件麵塑作品惟妙惟肖，栩栩如生，吸引眾人目光，受到熱烈追捧。時任洛杉磯市長賈西提(Eric Michael Garcetti)和時任中國駐洛杉磯總領事張平也在他攤位前駐足觀看，對他的手藝讚不絕口。時振山還獲得「第38屆荷花節榮譽證書」。

每年中國農歷新年期間，世界日報洛杉磯社與蒙特利公園市聯手舉辦「迎新年節展」，近年來時振山總積極參與其中，他的捏麵人攤位，與剪紙、糖畫、書寫春聯等攤位強強聯手，作中國傳統藝術展示，年味十足，成為年節展又一亮點。

加州核桃市舉辦中秋遊園會，時振山攤位擠滿了華洋遊客和小朋友。(盧威／攝影)

為了讓中國捏麵人傳統工藝能夠在美國遍地開花，並得到傳承，近年來，時振山陸續收了十幾個「洋徒弟」，向他們傳授捏麵人技藝。現在這些「洋徒弟」們在麵塑技藝上都有了一定的功底，並在西雅圖、紐約、芝加哥等地發展起來。

兒女繼承父親好手藝

時振山家庭美滿幸福，他育有兩兒兩女，八個孫子孫女，兒孫繞膝，享受天倫之樂。但他還要讓他的子孫後代把家鄉的傳統麵塑技藝推廣出去，落地開花。他的大兒子時海峰是山東菏澤時氏麵塑第五代傳人，深得其父真傳，他的麵塑作品「紅臉關公」曾在2020年第三屆美國傳承杯國際藝術節上奪得金奬。

時振山的二兒子時海濤和二女兒時海鳳則都是糖畫高手。糖畫早已被納入中國非物質文化遺產保護範疇，以白糖、蜂蜜、麥芽糖混合起來作創作原料的糖畫，常能讓人回憶起小時候買糖畫的美好時光。時海濤和時海鳳的糖畫有生肖龍，公雞，蝴蝶、花燈、兔子、魚跳龍門等，深受小朋友青睞。