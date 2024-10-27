電影／10攀珠峰 登峰女王療癒之路

《登峰女王拉卡帕‧夏爾巴》電影海報。(取材自Netflix)

在Netflix看了一部爛番茄影評給了滿分的紀錄片—「登峰女王拉卡帕．夏爾巴」(Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa)。

一般冒險犯難登上聖母峰(Mount Everest)的電影，焦點全是那些男性英雄，很少著墨當地嚮導，甚至不見任何女人；但是此片的主角是道地的尼泊爾女子拉卡帕．夏爾巴 (Lhakpa Sherpa)，她從小就嚮往攀上自己家鄉的喜馬拉雅山 最高聖母峰，一直全力以赴，從首發到第十次成功登頂。

「登峰女王拉卡帕．夏爾巴」在48屆多倫多國際電影節(2023)，獲得「觀眾選擇獎」提名。該片導演為露西沃克(Lucy Walker)本身不攀高峰，不過她覺得拉卡帕沒受到重視，所以拍此片的動機，是讓世人認可拉卡帕的事蹟，拍攝的過程，也使她見證爬山越嶺的風險。

艱苦環境下 忍辱負重

尼泊爾的職業嚮導幾乎都姓Sherpa，中文翻譯成「雪巴」，還把「雪巴人」拿來統稱當地的嚮導；實際上用「尼泊爾嚮導」稱呼他們比較正確，尤其是別的嚮導並不姓「雪巴」，但如今「雪巴人」已經成為尼泊爾一個民族的通稱。

尼泊爾人重男輕女，多數女人是文盲，千錘百鍊的拉卡帕，是完成不可能任務的了不起人物。這種高山嚮導不只要培訓和認證，還必須熟悉環境、氣候和登山路徑，他們忍辱負重、有領袖氣質、不輕易與人紛爭，是帶著特殊基因的族群，拉卡帕．夏爾巴是少數中的少數。

她攻頂都有紀錄：2000年是第一次，然後沒停過，根據2018年的金氏世界紀錄(Guinness World Records)：她是登聖母峰次數最多的女性，毅力鼓勵了其他女性去參與。影片一開始介紹她，就是個住在美國康乃狄克州西哈特福(West Hartford)的尋常百姓，長相卻與本地人相異。天才濛濛亮，她就得搭公車往超市上班，負責洗碗賺錢，供兩個女兒上學。

紀錄片記載她從小的宏願：要當第一個登聖母峰頂、並且安全返家的尼泊爾女性，家人和村民看她像個男人。她很率性，結識了一名男子以後就共同生活；可惜遇人不淑，被男子虐待，還生了一個非婚生的男孩，這在當地是極大的恥辱，她必得養這個男孩子一輩子。她羞於啟齒，始終隱瞞真相。

一生挑戰多 抗壓力強

紀錄片有兩段重心：一段演示山巔那裡遺塵絕世，登山者必須專心一致，與殘酷大自然奮鬥；一段是山下的勞苦愁煩。拉卡帕從出生到成長，接著拔根移植，都步步艱苦，她的背景沒有機會讓她受教育、去反省、去比較，只有跋山涉水的時候，她是在做自己。

她幼時每天花兩個鐘頭背著弟弟去學校，明明有心向學，卻不得其門，她女扮男裝去山巔擔任搬運工。在第一次攀上聖母峰後，她結識了羅馬尼亞裔的山友喬治．迪馬雷斯庫(George Dijmarescu)，兩人熱戀而結婚，搬到西哈特福，並且生了兩個女兒。

喬治與她組織了巔峰探險隊，外表看來夫唱婦隨。喬治是個奇人，曾經游過多瑙河逃離故鄉，他攀緣空氣稀薄之地不需戴氧氣，問題是他有精神問題，既家暴 還外遇，他曾當眾把她打得失去知覺。有人以為喬治登山的異能和狂熱，也反映出他的反社會人格，但這沒有科學依據，拉卡帕忍無可忍，離了婚，喬治2020年因癌症 去世。

特寫拉卡帕迎著光的臉，兩頰滿布曬得焦黑的斑，不過她樂觀自信。從第一次登峰出名，族人才開始改變對女子的歧視。她現在組團，預備第11次攻頂。

拉卡帕從小做體力活，抗壓力特強，山路陡峭、石塊鬆滑、衣不避雪、人常會精神恍惚……。

帶女兒練習 登山療傷

如今她也帶著兩個女兒練習，平常她用短梯鍛鍊，真實遇到斷崖時，短梯就碰上用場。行程常常因暴風雪停止，崖道碰到屍體，就越過或繞過去。喜馬拉雅山上的全屍很多，偶爾會有親屬雇人搬運下山。這些對不懂什麼是「征服山」的人，都是另類的人生觀照。

她的兩個女兒：15歲的Shiny和19歲的Sunny，都在美國讀書，不會再重蹈母親的遭遇。看得出來，她們都背著父親的陰影，Sunny性格孤僻，潛意識裡把父親的暴力都忘記了。Shiny陪著母親前往尼泊爾，半途等著母親回來；Sunny只願留在家裡。