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封面故事／麻州女巫鎮 審判留痕跡

陳韻涵
塞勒姆女巫博物館內有精采生動的展覽，說明女巫案件及女巫起源及其發展歷史。(記者康錦卿／攝影)
塞勒姆女巫博物館內有精采生動的展覽，說明女巫案件及女巫起源及其發展歷史。(記者康錦卿／攝影)

萬聖節即將來臨，麻州著名的「女巫城」塞勒姆(Salem)舉辦諸多有趣慶典與活動，今年邁入第42屆。

鬧鬼事件(Haunted Happenings)網站報導，這些慶祝活動充滿歡樂且團結民心，但知曉女巫審判(Witch Trials)和10月相關的歷史也很重要。

女巫審判 多人自縊

1692年1月，塞勒姆村帕里斯牧師(Reverend Samuel Parris)的女兒和姪女生病且惡化，他們指控奴隸蒂圖巴使用巫術，蒂圖巴被毆打到承認自己是女巫。

1692年1月，塞勒姆村帕里斯牧師是女巫審判中的重要人物。(取自維基源共享)
1692年1月，塞勒姆村帕里斯牧師是女巫審判中的重要人物。(取自維基源共享)

醫生格里斯(William Griggs)被請來看診，格里斯的「妖魔診斷」讓19名男性和女性接續自縊身亡，另有一名男子被壓死，還有幾名受刑人死在監獄裡，許多人的命運驟變。

疾病+仇恨 助長恐懼

為瞭解塞勒姆女巫審判事件，有必要先理解當時巫術被指控的時空背景。

那是生活壓力龐大的17世紀麻薩諸塞灣殖民地(Massachusetts Bay Colony)，村民崇拜魔鬼、塞勒姆村的家族仇恨、村民與附近塞勒姆鎮的鬥爭，加上天花流行以及敵對部落的攻擊威脅，助長恐懼和狐疑。

不久後，監獄裡關滿塞勒姆周邊城鎮的150多名男女；受盡折磨的年輕女子「呼喊」她們的名字，指那是造成痛苦的原因。

在17世紀新英格蘭，涉及巫術的罪名可處以死刑，所有人都等待受審。

隱形幽靈 巫術害人

1692年6月，聽審法庭和裁決法庭在塞勒姆開庭審理巫術案件，由大法官史道頓(William Stoughton)主審，另有地方法官和陪審員成員。

這是一幅法庭繪圖，描繪塞勒姆的女巫審判。(取自維基共享資源)
這是一幅法庭繪圖，描繪塞勒姆的女巫審判。(取自維基共享資源)
1692年1月，塞勒姆的女巫審判中的事件起源。(取自維基源共享)
1692年1月，塞勒姆的女巫審判中的事件起源。(取自維基源共享)

首位受審的是塞勒姆的布莉姬主教，她被判有罪且於6月10日執行絞刑。

麻州州長菲普斯(William Phipps)1692年10月解散該法庭之前，連續三日行刑把來自各行業的13名女性和五名男性送上絞刑架。

這種相信被告有能力用無形或隱形幽靈來折磨受害者的信念，決定了受審者的命運；為取代「巫術」(witchcraft)法庭而成立的高等法院，不允許呈交幽靈證據。

高等法院釋放了候審被告，並赦免被判刑的人，塞勒姆女巫審判宣告結束。

道歉賠償 遲來正義

物換星移，人們向受害者家屬道歉並賠償；歷史學者和社會學者研究史上最複雜的事件，讓後人更能理解那個時代的狀況。

塞勒姆女巫審判與1950年代麥卡錫(McCarthy)聽證會等更近代的「獵巫」(witch hunting)，有著明顯的相似之處。

麻州博物館 體驗審判

時至今日，麻州塞勒姆仍有許多關於1692年塞勒姆女巫審判的資源；許多團體費心收集相關資料，遊客和居民都能與在地組織互動。

塞勒姆女巫博物館(Salem Witch Museum)內有個精彩的敘事年表，說明女巫起源及其發展歷史。

若想更身歷其境，History Alive的Cry Innocent節目讓觀眾擔任1692年布莉姬主教審判的陪審團。

皮博迪埃塞克斯博物館(Peabody Essex Museum)是塞勒姆的另一個超棒機構，收藏1692年塞勒姆女巫審判的主要文件。

塞勒姆鎮上還有更多企業和組織，提供女巫審判的背景資料，這些資料可以在「鬧鬼事件」網站上的博物館和特色(Museums & Attractions)欄位中找到。

塞勒姆女巫博物館內有精采生動的展覽，說明女巫案件及女巫起源及其發展歷史。(記者康...
塞勒姆女巫博物館內有精采生動的展覽，說明女巫案件及女巫起源及其發展歷史。(記者康錦卿／攝影)

麻州 博物館 監獄

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