每周一書／「孤島」 寫中國民間60年抗爭

中國作家野夫16日在台出版新書「孤島」。(中央社)

中國作家野夫16日在台出版新書「孤島」，透過小說形式呈現中共 治下60年來的反叛者群像與精神，包括六四 、坦克人、黃雀行動等。野夫表示，坦克人行蹤至今仍是謎，期待藉由文學道盡真相，以證明坦克人存在的證據，「記下來的同時也是叩問歷史真相」。

叩問六四歷史真相

野夫說道，他三年級就開始寫詩歌一直持續到大學，但過去讀的都是中共紅色詩人的革命抒情詩，到了大學在圖書館借到1949年以前詩人的著作，包含聞一多、徐志摩等人的詩詞，才真正迷戀上詩歌，「在就讀大學期間絕對是當時的第一號詩人」，後來考上武漢大學也是因為其詩歌。

爾後他經歷牢獄之災，加上好友李如波的逝世，讓他開始專注民間修史的寫作，陸續寫下「江上的母親」、「地主之殤」等文，探究在土改、文革期間，中共對民間的迫害，但其著作自2014年起被中國當局禁止出版。野夫今年在台推出新書「孤島」，記錄中國民間60年的抗爭史。

「孤島」一書將背景設定在2030年兩名男女在武漢封城前，來到泰國孤島避居，透過兩人故事揭示中國文革後半世紀以來，中共治下的反叛者群像、歷史與精神，並藉此書叩問「六四」歷史真相。

野夫表示，會將時空設定在未來，是一種文學嘗試，就像喬治．歐威爾（George Orwell）的「1984」，故意跨越時空進行預言。野夫預判，距離現今還有六年的2030年，可能將有大變局，「經濟崩潰，民生凋敝，人心盡失，官僚怠惰，以及時間必將鏽蝕生命，這都是歷朝歷代的轉機。」

如實呈現抗爭活動

野夫提到，書中女主角父親一輩的故事，其實就是反映60年代的人，如對中共進行反思的楊小凱遭迫害、遇羅克被槍斃，之後中國人民將反思火種傳遞，爾後又有六四、坦克人、黃雀行動、天安門母親運動、中國民主黨組黨運動等事件，到近幾年的白紙運動，都在書中如實呈現。

書中更是對野夫親自經歷的六四背景時代有更多著墨，當時肉身抵擋坦克的「坦克人」行蹤成謎，書中將其設定為女主角的兄長，試圖刻劃其家人的擔憂，以及一個國家如何試圖掩蓋一個人存在的事實。

野夫提到，坦克人的身分仍是千古之謎，但作家的使命是要用文學的塑造來道盡真相，若外界認為這不是事實，那請拿出證據，他希望能藉此證明坦克人真實存在，「記下來的同時也是叩問歷史真相」。

野夫說道，「我想告訴世界，中國還有一脈反抗的骨血在隱秘相傳，他們不甘為奴，願意為爭取自由、人權與尊嚴而付出、犧牲。雖然我沒有能力拯救其中的一些人，但我有能力記錄他們，必須要讓後來的中國人，紀念感恩當年的犧牲者。」