談藝／走，上博物館吃美食

惠特尼美術館的咖啡廳Frenchette Bakery供應糕點和披薩、三明治等。(本報系資料照片)

參觀博物館 的目的是吸收藝術、歷史、科學、自然歷史等知識，似乎和美食扯不上關係，但有時魚與熊掌可以兼得；美食網站Eater報導，紐約六家博物館、植物園 ，現在都以擁有高品質餐廳自豪，有些還鋪上白色桌布，讓民眾可以待上一兩個小時，除了主餐還能享受美酒、雞尾酒與精緻甜點。

1.現代美術館 (MoMA)：The Modern與The Bar Room

主廚Thomas Allan主持的The Modern曾獲米其林三星，是紐約市博物館餐廳中最具雄心、也是最昂貴者，套餐中午115元、晚上275元。相鄰的The Bar Room，則可花45元享用兩菜或花60元品嚐三菜套餐。自2005年開幕以來，吸引不少名人在此用餐。Eater建議，可選在周日中午前往，此時往往只有一半的人在用餐，吃完還有時間參觀美術館。

2.藝術設計博物館：Robert

Robert位於博物館頂樓，可同時欣賞中央公園與哥倫布圓環美景，主廚科爾泰斯(Armando Cortes)提供的主餐從25元至41元不等；若先在此用午餐，可免費參觀博物館。

3.惠特尼美術館：Frenchette Bakery

由名廚納瑟(Riad Nasr)與漢森(Lee Hanson)所開設的分店，簡約明亮的空間與博物館大廳有道壯觀的植物牆相隔，在此可欣賞Meatpacking區的風光。早上供應各式糕點，午間則提供濃湯、披薩、三明治與義大利麵等菜餚，價格從12元至32元，以品質來說，可說物超所值。

4.美國自然史博物館：The Restaurant at Gilder

穿過博物館的立體模型，經過高聳的藍鯨、寶石藏品與昆蟲館後，就來到與新館同名的餐廳，這個二樓的現代空間彷彿罩在玻璃內的展品。父母帶著孩子可吃到健康的食物外，也有美味的牛排與薯條及雞尾酒。價格從16元至34元，只供應午餐，用餐需出示博物館門票。

5.新畫廊(Neue Galerie)：Café Sabarsky

喜歡克林姆(Gustav Kilmt)的人對新畫廊都不陌生，餐廳由名廚安格爾(Christopher Engel)掌廚，蛋糕、德式甜點與酥皮捲琳瑯滿目，薄切小牛排、匈牙利燉牛肉與香腸拼盤更是佳品。當樓上的高雅餐廳滿座時，總能在樓下找到座位，食物與樓上相同，但裝潢較為簡樸，價格從14元至34元。在此用餐不需博物館門票。

6.布魯克林植物園：Yellow Magnolia Cafe

這個令人驚艷的餐廳由溫室改建，四周滿是花圃與荷花池，只在白天開放。強調從農場到餐桌，提供讓人難忘的餐點；班尼迪克蛋與義式菠菜烘蛋僅限周末供應，價格從14元至30元不等。