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旅遊／世界花園 陶醉蘇黎世美景

秋風細雨
蘇黎世三大教堂坐落在河畔，格羅斯大教堂與聖彼得大教堂、聖母大教堂隔河相望。(作者提供)
蘇黎世三大教堂坐落在河畔，格羅斯大教堂與聖彼得大教堂、聖母大教堂隔河相望。(作者提供)

瑞士是歐洲中部的一個「山國」，這個在歐洲地圖上看起來比偏小的國家，因其優越的自然風光，素有「世界花園」、「歐洲屋脊」、「童話之地」美譽，令人心生嚮往。今年6月，我和女兒在快閃巴黎後，乘火車4個小時來到瑞士。我們到瑞士抵達的第一個城市是蘇黎世，下榻旅店在蘇黎世火車總站附近，地處老城區。

居高臨下俯瞰蘇黎世，老城河流盡收眼底，宛如一幅油畫。(作者提供)
居高臨下俯瞰蘇黎世，老城河流盡收眼底，宛如一幅油畫。(作者提供)

蘇黎世是瑞士最大的城市，以其富裕、金融業和文化活動聞名，被譽為「歐洲億萬富翁都市」。蘇黎世位於瑞士的東北部，坐落在阿爾卑斯山腳下，利馬特河流經蘇黎世，將城市畫分為老城和新城。城中有河，河中有橋，城市風光由此多了一分詩意。

利馬特河長35公里，河上建有十多座水力發電站，因高山雪水匯集而成，河水清澈碧綠。蘇黎世三大教堂坐落在河畔，格羅斯大教堂與聖彼得大教堂、聖母大教堂隔河相望，它們以其各自獨特的建築風格勾勒蘇黎世天際線，偶見幾隻漂亮的白鵝水中浮游。在德語中，蘇黎世有「水鄉」之意，美名美景，沉醉其中。

古巷老教堂 散發歷史味

蘇黎世奢華而不失古樸，當地政府採取的是一種保護、開發雙重並舉的思路，陽光下，古老教堂、古巷子、古建築散發著歷經歲月的老味道。格羅斯大教堂是羅馬建築風格、雙塔造型，一直被視為蘇黎世代表地標，始建於1100年前後。教堂也是蘇黎世大學神學院和宗教改革博物館的所在地。

聖彼得大教堂，尖塔鐘樓上有個巨大鐘面，鐘面直徑8.7米，是現今保存歐洲最大的教堂鐘面。教堂建於1534年，曾用於監測火災。

聖母大教堂，綠色尖塔有鐘，建於西元853年，最初是一家修女院，當踏入教堂，彷彿來到靜謐的聖地。唱經樓有著圓拱窗和十字拱頂的羅曼風格。瑞士雕塑家賈科梅蒂繪製的彩色玻璃，高達9米。色彩強烈的五幅彩色玻璃窗，將聖經中的場景融於繪畫之中，引人入勝。這是藝術大師夏加爾在他80歲多高齡完成的作品。管風琴號稱樂器之王，這裡的管風琴擁有5793根音管，是蘇黎世州最大的管風琴。

這裡的管風琴擁有 5793 根音管，是蘇黎世最大的管風琴。(作者提供)
這裡的管風琴擁有 5793 根音管，是蘇黎世最大的管風琴。(作者提供)

班霍夫大街 名店林立

老城區有一條為人熟知的班霍夫大街，起點在蘇黎世火車總站前，也是世界上最昂貴的一條商店街之一。它的前身是舊城牆，直至1867年才拆卸改建為大街。

這裡空氣新鮮，我們來時天空下起了雨，街道乾淨，大街兩旁種滿椴樹。這裡名店林立，因為周末，商店早早關門，街道有些冷清，行人也不多，披著漂亮外衣的輕軌電線縱橫交錯，為減少污染，電車是唯一的交通工具。

與此街緊鄰的奧古斯丁巷是一個中世紀小街巷，板石鋪路，古香古色，巷子裡斜掛著瑞士國旗和州旗，呈現著節日浪漫的氣氛。

蘇黎世是瑞士最早開發的城市之一，建築大多於19世紀所建，見證了悠久歷史。地處老城區的林登霍夫山曾是蘇黎世城市的發源地，在古羅馬時代這裡是個稅關之地，現在為人們休閒場所，還留有城牆遺址。在林登霍夫山上，一個城牆圍住的廣場，菩提樹濃雲蔽日。一個噴水池前豎立著一個女兵紀念碑，紀念的是在1291年蘇黎世保衛戰中英勇作戰的女性們。我站在城牆邊，居高臨下俯瞰蘇黎世，老城河流盡收眼底，宛如一幅油畫。

蘇黎世周邊有許多著名景點。沙夫豪森州以萊茵河為界與蘇黎世接壤，境內有一個歐洲最大的萊茵瀑布，我們乘火車大約一個鐘頭就到達，萊茵河北岸和南岸都是觀看瀑布的最佳位置。

奧古斯丁巷，板石鋪路古香古色，巷子裡斜掛著瑞士國旗和州旗，呈現着節日浪漫的氣氛。...
奧古斯丁巷，板石鋪路古香古色，巷子裡斜掛著瑞士國旗和州旗，呈現着節日浪漫的氣氛。(作者提供)

萊茵瀑布 氣勢磅礡

我們下了火車，走過斜坡，還未見到瀑布，耳邊傳來隆隆的瀑布聲。萊茵瀑布是萊茵河上的一個瀑布，主瀑布寬150米，高約23米，水流量大，是目前歐洲水流量最大的瀑布，全球則排第22名；每年初春融雪時期，是水流量最大的時候，最高流量據記載是在1965年，每秒1250立方米，每年吸引約200萬遊客。

6月的萊茵河水流量大，河流湍急，那恢弘氣勢似萬馬奔騰。

瀑布一側，一座巨大水輪迅速轉動，由於水量充沛，自19世紀起這裡就設有水力發電廠。此處離州府沙夫豪森約4公里，有了電力供應，許多工業就此在沙夫豪森立足，幫助沙夫豪森工業化，國際知名鐘表製造商IWC萬國表，就是從沙夫豪森這裡開始起家的。

接著我們再次搭乘火車北上，前往沙夫豪森老城區的中世紀古鎮。這是個很漂亮、很有氣質的古鎮。由於歐洲人崇尚環保，老城區不容許汽車駛入，街道顯得十分寧靜。沿街樓房大多建於16、17世紀，有三、四層，若在這古鎮裡慢慢尋幽探祕，可細品到其中的文化和藝術。

萊茵瀑布因其猛烈的水流和壯觀的景色而聞名。(作者提供)
萊茵瀑布因其猛烈的水流和壯觀的景色而聞名。(作者提供)

華麗凸窗 彰顯富裕

這裡幾乎每棟建築物都有細緻的雕刻，其中最有特色的是凸窗，裝飾、數量數不勝數，據說古鎮裡有171個凸窗，這些凸窗彰顯著主人的家世背景，凸窗越華麗，家境越富有。

這裡我們還見到了溼壁畫。所謂溼壁畫，就是將以石灰為主料的泥灰土摻和顏料，趁著還未乾，在牆壁上描繪，是一種十分耐久的壁飾繪畫。此地最有名的是騎士之家溼壁畫，裝飾有當地壁畫家托比斯·施蒂姆的畫作，上面畫有騎士、女神，題材選自希臘神話和羅馬史詩。

泉水池也是古鎮隨處可見的美景，泉水噴口造型特別，有人面像或動物像。池中屹立著雕像，被色彩絢麗的鮮花簇擁，象徵著城市的繁榮，也體現老城藝術氣息。

在瑞士，許多城市的公共噴泉都提供乾淨的飲用水，沙夫豪森這裡也不例外。我在一個來自台灣的熱情女士提示下，發現噴泉柱子下面有個藍色的水標牌，我即刻將空瓶接滿水，這水好喝，沒有異味。

穿過老城區，我們又來到姆諾特堡Munot，這個城堡是沙夫豪森著名的地標，建於16世紀，雇用大量人力歷時25年建成。

沙夫豪森老城區幾乎每棟建築物都有細膩的雕刻，其中最有特色的是凸窗。(作者提供)
沙夫豪森老城區幾乎每棟建築物都有細膩的雕刻，其中最有特色的是凸窗。(作者提供)

姆諾特堡 訴說歷史

城堡是一個依據圓形防禦理論構築的環形要塞，具有中世紀堡壘風格，擁有圓形塔樓和城牆。城堡建造在這地形險要的山丘上，成為城市的守護者。

城堡的城牆厚實，採用的是古老的灰磚砌築，散發著濃郁歷史氣息；牆角下有一個拱形小門可入內，城堡內部的走廊曲折蜿蜒通向圓形廣場；圓形廣場上，兩座古砲擺開架勢，旁邊是尖頂塔樓，懸掛著一個鐘，傳說每當鐘聲響起時，城門關閉，城內酒館打烊。

站在城堡上，舉目遙望，近處是美麗的葡萄園，遠處是一片錯落有致的住宅屋，景色迷人。

沙夫豪森，還有許多景點值得一遊，著名的博物館即萬國表IWC博物館、童話風情小鎮施泰因等，但我們未來得及參觀遊覽。

瑞士這個偌大的世界花園，蘇黎世一行，只不過是瞥了世界花園的一角，但此行美景醉人，沙夫豪森老城逛一逛，更是讓人猶如穿越時空一般。

姆諾特堡具有中世紀堡壘風格，擁有圓形塔樓和城牆。(作者提供)
姆諾特堡具有中世紀堡壘風格，擁有圓形塔樓和城牆。(作者提供)

小啟

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