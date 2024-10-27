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醫藥／小腹婆注意了 研究：慢性疼痛風險恐增加

編譯尤寶琪
研究顯示，器官周圍和皮下脂肪水平較高的女性，遭受慢性疼痛的風險增加60%。（圖／123RF）
研究顯示，器官周圍和皮下脂肪水平較高的女性，遭受慢性疼痛的風險增加60%。（圖／123RF）

最新研究表明，有小腹的女性，罹患慢性疼痛的風險增加60%。在包含肝臟和胰臟等器官的腹部區域裡，含有更多的脂肪，與身體許多部位的疼痛有關，尤其是女性。

★腰脂肪多 恐罹糖尿病

這讓腰部脂肪過多會造成的危險再度增加；腰部脂肪如果過多，會讓包括罹患第2型糖尿病的風險增加。

西澳大學（University of Western Australia）專家在這項研究中，檢查了超過3萬2000名平均年齡55歲之英國人的健康數據。

每位參與者都接受了腹部核磁共振掃描(MRI)，並測量肝臟和胰臟等腹部器官周圍的脂肪量，醫學上將這區域的脂肪稱為內臟脂肪。同時，還測量了可以捏住的皮下脂肪（稱為皮下脂肪）的量。

除此之外，研究人員也詳細詢問參與者，是否經歷過頸部、肩部、背部、臀部、膝蓋或全身的任何疼痛，且持續超過三個月。並在兩年後，再次對該組的638人進行評估。

結果顯示，腹部脂肪愈多的人，他們回報有疼痛的可能性就愈高。體重指數（BMI）較高的超重也與較大的疼痛風險有關。

研究發現，其中女性遭受的痛苦程度更高；器官周圍和皮下脂肪水平較高的女性，比脂肪水平較低的女性所遭受全身慢性疼痛的可能性高出60%。

相較之下，有啤酒肚的男性，比沒有啤酒肚的男性，罹患慢性疼痛的風險僅高出13%。

該研究作者在「區域麻醉與疼痛醫學」期刊上的撰文指出：「無論男女，脂肪組織（脂肪）水平愈高，回報有慢性疼痛的可能性就愈大。」

且影響在女性身上估計比男性大。他們補充指出，性別間的差異，很可能是出自於「脂肪分布和荷爾蒙」的差異。

★長期肥胖 與發炎有關

研究小組表示，減少腰部脂肪，很「可能被認為是慢性疼痛管理的一個目標，特別是對於那些有多個部位疼痛和廣泛疼痛的人」。

專家表示，過多的脂肪可能會引發發炎；發言是身體釋放化學物質以應對損傷並引發免疫反應的過程。而肥胖長期來說，也一直都與身體組織發炎有關。研究作者指出，發炎也可能影響神經系統和人們的疼痛體驗。

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