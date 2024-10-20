流行／泰勒絲周末飲食 享受非想瘦

泰勒絲平日吃得很健康，減少含糖飲料；但周末又是另一個故事，什麼都可以吃。圖為她與男友觀看美網時，手上拿著一杯飲料。(路透)

樂壇小天后泰勒絲 (Taylor Swift)擁有無數死忠歌迷，他們對偶像選擇了既不犧牲生活樂趣、又獲得專業人士讚賞的飲食方式十分嚮往。

網路媒體The List報導，這位葛萊美獎贏家並不想要「變瘦」，她曾透露，這是為了保持體力，不會在舞台上氣喘吁吁；但她也不會太「放縱」自己，例如早餐絕不馬虎，她喜歡做蕎麥可麗餅，放上火腿、帕馬森起司與煎蛋，然後來杯鮮榨果汁。

平日嚴控 周末放縱一下

泰勒絲平日吃得很健康，飲食中少不了沙拉、優格與三明治，並減少含糖飲料；但周末又是另一個故事，什麼都可以吃。她在接受媒體訪問時表示，她允許自己吃些「不好的東西」，像是漢堡、薯條，甚至冰淇淋；她會在溫蒂點杯奶昔，用薯條蘸著吃，或是在麥當勞吃個冰炫風，順便買個冰淇淋。杜克大學飲食與健身中心營養師波莉蒂(Elisabetta Politi)表示，這其實是件好事，食物不是敵人，泰勒絲能夠享受她所吃的，值得讚賞。

喜歡南方美食 愛喝拿鐵

從含糖甜茶、奶油比斯吉到炸雞，南方美食往往令人難以抗拒。泰勒絲在她納許維爾(Nashville)公寓接受Vanity Fair雜誌訪問時，在當地餐廳點了雞肉漢堡與薰衣草檸檬水，說明她喜歡鄉村風味料理。此外，名為地瓜燒的甜點，也讓她在嘗過之後直呼：「天啊，太好吃了」。

秋天是到星巴克 喝杯南瓜拿鐵的季節，泰勒絲也是這款秋季限定飲料和星巴克的粉絲。她每天必喝拿鐵咖啡，平日會點清淡的香草拿鐵，周末則享受加了全脂牛奶的拿鐵。她說，她從來沒有放棄她最愛的星巴克；而她喜歡秋天，因為秋天是不用在乎人們取笑南瓜口味食物的季節。

外食多義式、亞洲料理

泰勒絲擁有億萬身價，絕對有能力請家庭廚師，但其實她熱中下廚。她曾對Whirl雜誌表示，她喜歡在廚房裡嘗試各種香料，會做非常棒的烤雞以及義大利 麵。

泰勒絲常被拍到挽著男友Travis Kelce外出用餐，去年12月，Eater雜誌整理了她常光顧的29家紐約市餐廳名單，她的選擇說明了她對義大利與亞洲美食的熱愛；其中入選的亞洲餐廳包括日本料理Koi New York、壽司連鎖店Nobu Fifty Seven與Lure Fishbar。