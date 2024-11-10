女性領導變常態 全美明年將有13位女州長 打破紀錄

共和黨籍的凱利阿約特當選為新罕布夏州州長，代表明年將有13名女性擔任州長。(美聯社)

共和黨 籍的凱利阿約特(Kelly Ayotte)當選為新罕布夏州 州長，代表明年將有13名女性擔任州長，打破2022年選舉後創下的12名女性州長紀錄。

州長在美國政治中握有強大的影響力，不僅能影響州政策，他們通常還利用擔任州長期間累積的經驗和名氣競選更高的官職。

羅格斯大學(Rutgers University)美國婦女政治中心(CAWP)研究主任凱莉·迪特瑪(Kelly Dittmar)說：「女性擔任這些角色很重要，使女性在政治領導中的形象變成常態，特別是管理的領導角色，她們是唯一的領導者，而不僅是團隊中的成員。」

拜登退出總統競選後，密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)是潛在的民主黨 提名人之一；共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)也曾被認為是可能的川普副手人選。

凱利阿約特先前是聯邦參議員，她擊敗民主黨對手喬伊斯·克雷格(Joyce Craig)，克雷格是新罕布夏州最大城曼徹斯特(Manchester)的前市長。

不過，全美目前仍有18個州從未有女性擔任州長。

迪特瑪指出：「這是女性在政治領導方面代表性持續不足的另一面，50個州13個女性州長，代表性仍然不足。」

新罕布夏州有兩名女性候選人競選州長，該州有長久的女性候選人歷史，作為參議員，凱利阿約特曾經是美國首個全女性國會代表團的成員，該州也是第一個同時擁有女性州長、州參議會主席、州眾議會議長的州，也是第一個女性在參議會占多數的州，阿約特將成為新罕布夏州史上第三名女性州長。

阿約特和克雷格都表示，她們的性別並未成為競選的討論焦點，但生育權問題經常備受關注。

在競選中，克雷格抨擊阿約特的墮胎紀錄，兩名候選人皆推出電視廣告詳細說明她們自身的流產經驗，阿約特表示她將否決新罕布夏州任何進一步限制墮胎的法案，該州禁止懷孕24周後墮胎。

阿約特宣誓就職後，同時期將有五名共和黨女性擔任州長，創下另一個新高紀錄，其他八名女性州長為民主黨人。

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