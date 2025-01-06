國會暴亂涉案人 共和黨挺川普特赦 檢警洩氣

司法部檢察官、聯邦調查局幹員偵辦、起訴國會暴亂案，耗費的心血都創歷史紀錄。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)5日報導，總統當選人川普 尚未就職，已重挫司法部 逮捕並起訴國會暴亂案的努力，執法人員士氣低落；該案因自己行動而被起訴超過1570人，目前共和黨 人一面倒支持川普特赦其中很多人，部分國會議員則希望新總統逐案考慮特赦。

司法部檢察官、聯邦調查局幹員偵辦、起訴國會暴亂案，耗費的心血都創歷史紀錄，已在50州執行逾1570起逮捕。新的逮捕行動雖慢但仍少量進行，包括最近起訴一名「驕傲男孩」(Proud Boys)成員，以及一名想用旗竿捅警察的暴徒。

但川普當選總統、共和黨全面掌控國會的政治現實，已讓司法部處理這些案件的局處，為之士氣低落；一位聯邦執法官員表示，大約300起案件的被告均對認罪協商嗤之以鼻，根本不想認罪。

該官員表示，調查人員已決定，只動用有限的時間及資源，去追緝國會暴亂中襲警的逃犯，如此意味入侵國會，但並未助長暴力的鬧事人員，可能永遠不會被起訴或究責；一等川普20日就職，履行他的競選承諾而特赦國會暴亂案暴徒，司法部很多這類行動就要停止。

美聯社報導，川普說過「就職第一天」就會特赦暴亂分子，「很有可能我會很快就做。那些人受苦太久、太重。或許有些例外。我必須看看，是否有人太激進、發瘋」。

川普保證放人，讓新國會集會以認證總統選舉結果，蒙上一層陰影；畢竟四年前他的支持者才闖入國會，短暫中斷認證川普輸給拜登的選舉結果。

共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)表示已與川普長談過，向川普遊說特赦每一位參與國會暴亂案的人。其他想做到這種程度的共和黨國會議員寥寥無幾，但很多位都認為，川普逐案檢查來特赦，比較合宜。

格林表示，事情已過將近四年，很多人因2021年而入獄，就算有人與國會警察打鬥，造成國會山莊受損，她認為那些人坐牢刑期已經夠了，應該獲得特赦出獄；有些人被判刑10年、18年甚至更久，她認為這不符正義，司法體制有大小眼，現在應該終結。