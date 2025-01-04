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強生前一晚還在說服反對派+川普背書 再登議長得來不易

編譯廖振堯／綜合報導
川普的堅定支持者眾議員格林，在國會議場強力為強生拉票。（路透）
川普的堅定支持者眾議員格林，在國會議場強力為強生拉票。（路透）

第119屆國會3日開議，下午便是矚目的眾院議長選舉，共和黨提名人選強生(Mike Johnson)獲得多數支持，以218票比215票擊敗民主黨對手。而這個勝利得來不易，強生除了親自說服黨內不支持他的派別，也做出削減聯邦政府規模等承諾，還有川普當天投票特別發文支持並在投票期間親自致電兩名反對議員才得以連任。

政治新聞網站Politico報導，川普3日早上在他的社群網路「真實社群」(Truth Social)發文，稱「今天祝強生議長好運，他是位才華橫溢的好人，支持度非常接近100%。今天他的勝利將是共和黨的重大勝利，也是我們129年來最重要的總統選舉的另個認可！是個很大的肯定。讓美國再次偉大！」

據四名不願透露姓名的共和黨人，強生直到2日稍晚還在親自打電話和發簡訊給黨內剩下的頑強反對派。這十幾名共和黨人提出了一系列要求，包括爭取重要委員會的席位、要強生承諾削減開支。

據國會山莊報(The Hill)，這是由於強生上個月為了及時通過開支法案以防止政府停擺，遂讓步與民主黨達成協議，才受到共和黨右翼的批評。強生投票前也在X平台發文，強調如果不履行競選承諾中的財政責任，那就不配掌權，並說共和黨人未來兩年有真正機會進行支出改革，消除數兆元的浪費、詐欺和濫用，並縮減聯邦政府規模。

他做出幾項承諾：首先是創建一個由獨立專家組成的工作小組，不受遊說團體或個人、特殊利益團體的影響，並與新成立的政府效率部(DOGE)、各眾院委員會合作，實施建議中的政府和支出改革，以保護美國納稅人。

再來是責成該工作小組審查國會設立的聯邦機構和實體的現有審計情況，並向強生辦公室報告再供公開發布。

最後是要求各眾院委員會積極授權、審查撥款，包括在需要時提供額外資源、揭露不負責任或非法行為、並追究那些將政府武器化的機構或個人之責任。

共和黨 眾院 投票

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