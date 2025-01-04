國會議員平均58.9歲 歷來第3老 年齡最大參議員已91歲

本屆國會議員平均年齡較上屆提高。3日開議，81歲的共和黨北卡州眾議員福克斯在大理石階梯摔倒，現場一陣緊張。(取自社媒X平台)

新一屆國會變得更老了，議員平均年齡較上屆老了79天，是美國歷來第三「老」的國會。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)對國會議員出生日期數據的分析，本屆第119屆國會兩院議員的平均年齡為58.9歲，是自1789年以來第三高齡的國會，其中有20名議員在80歲或以上；根據人口普查局的數據，美國人平均年齡為39.1歲。

分別來看，參院變得較上一屆年輕一些，但眾院 則老化了。參議員 平均年齡為63.8歲，而眾議員 57.7歲。

大多數人都期望能在65歲退休，但參議員仍以嬰兒潮世代為主，而眾院議則已開始由X世代及千禧世代接手。

參議員年齡的中位數接近65歲，當中有49人超過這個界線，大多數屬嬰兒潮世代。至於眾院，超過180人來自X世代，170人是屬嬰兒潮，這是眾院這兩個世代首次合共多於嬰兒潮世代。

NBC是根據Legistorm、美國政治年鑑( Almanac of American Politics)以及國會資訊網站the@unitedstates project的數據，經分析議員的年齡後計算出每屆國會的年齡。

要出任聯邦眾議員必須年滿25歲，而擔任參議員則必須滿30歲。

來自佛州民主黨籍佛洛斯特(Maxwell Frost) 即將開始他的第二個任期，現年27歲，依然是眾院內唯一的 Z 世代。 來自華盛頓特區的民主黨籍諾頓(Eleanor Holmes Norton)是最年長的眾議員，現在87歲半。

由於最年長的Z世代目前還只是28歲，換言之要擔當參議員還要多等兩年，但屬千禧世代的參議員則有5個，包括當選副總統的范斯(JD Vance)。最年輕的參議員仍屬喬州民主黨籍的奧索夫(Jon Ossoff)，到2月時才38歲。

年齡最大的參議員是愛荷華州共和黨人葛拉斯里(Chuck Grassley)，現已91歲高齡。他自1981年起即擔任參議員，可謂老當益壯。最近以百歲高齡逝世的前總統卡特(Jimmy Carter)讀高中時，他已上小學了。