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218：215川普拉回關鍵2票 強生驚險連任眾議長

記者陳熙文／華盛頓報導
共和黨強生連任眾院議長成功，續掌議事槌宣誓上任。（美聯社）
共和黨強生連任眾院議長成功，續掌議事槌宣誓上任。（美聯社）

聯邦眾院3日下午選出新任議長，在總統當選人川普出手相救之下，共和黨提名人強生（Mike Johnson）以些微差距，218票比215票擊敗對手，在第一輪投票就成功連任。

加速解決美台雙重課稅也過關

眾議院在3日的首輪法案表決也通過了多項議案，包括授權中共問題特設委員會繼續運作，以及加速推動解決美國與台灣之間雙重課稅問題。

第119屆國會3日開議，眾院須選出新議長，由民主黨提名的少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）和強生角逐。

強生(中)3日在第一輪投票就順利連任當選眾院議長，隨後宣誓就任。（歐新社）
強生(中)3日在第一輪投票就順利連任當選眾院議長，隨後宣誓就任。（歐新社）

強生未獲黨內極右派的支持，第一輪投票就出現3位共和黨議員跑票，包括肯塔基州共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）、德州共和黨眾議員塞爾夫（Keith Self）和南卡州共和黨眾議員諾曼（Ralph Norman）。

眼看強生恐中箭落馬，原本未表態的6位共和黨議員及時出手，表態支持強生，才保住強生免於落選，但票數仍未過半。

為求勝選，強生持續尋求塞爾夫和諾曼的支持；據報導，透過南卡州共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace）的牽線，川普也親自與兩人通話，希望他們支持強生。

最終，塞爾夫和諾曼被成功說服，改投強生助其勝選；強生獲得218張多數票，擊敗對手傑佛瑞斯的215票，成功連任。

塞爾夫受訪時表示，強生承諾未來討論大型預算和稅務法案時，願意採納極右派成員的意見，他才因此改支持強生。

共和黨在去年大選中保住220席眾院多數席次，不過醜聞纏身的佛州前共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）已表明不會就任議員，讓共和黨的眾院席次僅微幅領先民主黨。

議長之爭，共和黨共有219席，民主黨有215席；強生需要拿到218票（簡單多數決）以贏得議長選舉。

即使川普早表態背書強生連任，馬西日前仍表示不支持強生，讓強生幾乎沒有跑票的空間；強生選前表示，他只有失去1到2票的空間。結果馬西這一票投給同黨議員艾馬（Tom Emmer），民主黨215票則全數投給傑佛瑞斯。

由於共和黨內鬥已有前例，共和黨眾議員麥卡錫（Kevin Macarthy）在2023年同樣未能獲得黨內極右派的支持，當時歷經4天15輪投票，才在最後成功選上議長，但不久遭到蓋茨提案罷免。

眾院議長強生在3日的選舉中，順利當選連任議長，並宣誓就任。投票過程雖有3名共和黨...
眾院議長強生在3日的選舉中，順利當選連任議長，並宣誓就任。投票過程雖有3名共和黨議員跑票，但在川普致電後成功拉回2票，在第一輪投票就過關。（歐新社）

共和黨 眾議員 眾院

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