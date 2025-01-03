暴力激增？從選後到復會前 已逾50名國會議員遭恐嚇

第119屆國會3日上任，圖為新當選的眾院議員去年11月在議場聽取簡報。(路透)

選舉之後國會議員受到性命威脅的恐嚇案件暴增，負責國會維安工作的國會警察局長表示已加強犯罪偵查，部分議員則認為發動暴力威脅的根源是來自於黨派意見分歧，應該對症下藥。

華盛頓時報(Washington Times)報導，選舉後，針對議員的炸彈威脅和惡作劇報案事件大幅增加，凸顯國內政治明顯分歧，也讓兩黨議員紛紛要求加強保護。一宗針對眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)的惡作劇報案造成警方出勤時，意外讓一名女子在車禍中喪生。

眾議員戈登(Jared Golden)在感恩節期間成為炸彈威脅的目標，與其他人一樣，針對他的威脅同樣是以「讓美國再次偉大」(MAGA)署名，但他表示當局尚不知是誰透過電子郵件發出威脅，也不排除該威脅來自外國IP位址。

眾院 議長強生(Mike Johnson)與眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)都針對如此行為給予譴責，傑佛瑞斯也呼籲對議員給予最大保護。

國會警察局長曼格爾(Thomas Manger)指出，選後已有超過50位國會議員成為惡作劇報案的受害者。他說，「過去一個月，已有超過50位國會議員成為假報案受害者，我們必須思考該如何加強安全措施，不只是在國會內，也在議員離開國會、返回家鄉選區時都能確保他們的安全。」

國會警察局局長曼格爾說，大選以後已有超過50位國會議員成為惡作劇報案的受害者。(美聯社)

監督國會警察工作的眾院行政委員會主席史代爾(Bryan Steil)表示，他將擴編國會警察局的威脅評估小組人力。不過，為了加強對國會議員及進入國會山莊民眾的安全防護，仍有許多工作亟待完成。「政治暴力與政治威脅在我們的社會毫無立足之地，絕對不應容忍，」史代爾說。

事實上，威脅國會議員並非新鮮事，然而威脅在選舉過後出現增加相當罕見。眾議員辛克(Ryan Zinke)被任命川普第一任期的內政部 長時，收到了針對他全家人的死亡威脅。「我收到了死亡威脅，對象是我、我的家人、我的孩子、我的狗，」不過，辛克指出，「問題的根源」在於全國各地的黨派對立情緒，必須採取措施加以應對。