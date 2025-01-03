共和黨肯州眾議員馬西 2原因不挺強生續任議長

新一屆國會3日就任，並選舉議長，但肯塔基州國會眾議員馬西已經表態，不支持強生續任議長。(美聯社)

新任眾院議長投票將於3日舉行，擁有219席的共和黨 僅居些微多數，民主黨 則有215席。華爾街日報(WSJ)2日報導，共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)說，反正已經一無所有，將毫無顧忌挑戰總統當選人川普 及黨團高層。

共和黨若再有跑票 強生就難過關

報導指出，53歲的馬西畢業於麻理省工學院(MIT)，十餘年國會議員生涯大多扮演幕後磋商角色，如今終於有機會成為矚目焦點，如果有共和黨同僚聲援馬西，強生(Mike Johnson)爭取續任眾院議長表決時恐將無法達到218票過關門檻。

對於公然與黨團作對的政治風險，馬西說並不在意。他表示，以前就曾因為批評川普與黨團領導而在共和黨內受到討伐，結髮30年的妻子已於去年過世。他說：「如果他們覺得我以前就不甩他們，我現在就更不甩他們。」

報導指出，一般認為民主黨眾議員投票時將一致支持眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)，如果除了馬西之外還有其他共和黨眾議員跑票，強生將無法達到過關票數。雖然某些共和黨國會議員先前對強生頗有微詞，但除了馬西之外，迄今並沒有人公開表態要對強生投下反對票。

馬西不滿強生增援烏克蘭、支出法案未納降低預算條款

馬西對強生的不滿主要來自強生為求法案通過而與民主黨合作，包括為烏克蘭提供610億元新增軍援、通過臨時支出法案當中並未納入保守派主張的降低預算條款。

本周稍早，馬西在社群網站X發文寫道：「我們看到強生跟民主黨聯手幫烏克蘭送錢，授權監視美國人民，而且揮霍預算。」

強生避談反對聲音 稱馬西為「好友」

強生本周接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，對於馬西等曾經提出批評的國會同僚稱呼為「我的好友」(good friends of mine)，對於議長連任可能生波的問題則避重就輕。

馬西說，支持川普也尊重川普立場，但強生不適合擔任議長。他表示，強生缺乏精準掌握狀況的敏銳，對於不切實際的提案沒有勇氣跟川普說實話。

報導指出，民主黨已經表態，強生續任議長如果出現變數，這回不打算出手相救。