81歲德州國會眾議員「消失」半年 被爆因失智住進安養院

現任眾院撥款委員會主席的德州會眾議員格蘭傑，傳已患失智症。(美聯社)

現任德州共和黨 籍國會眾議員 凱伊·格蘭傑(Kay Granger)在政壇「消失」達半年之久，竟無人關注，直到日前有媒體披露，這位女議員因罹患失智症，入住安養院療養。

據新聞周刊(Newsweek)報導，81歲的格蘭傑最後一次參與眾院法案投票是在7月24日，從此格蘭傑就在華府銷聲匿跡，長期缺席讓德州第12國會選區選民擔憂，也引起媒體關注，於是記者開始調查，得知格蘭傑因在路口徘徊迷路，被人發現後送進失智護理之家(memory care facility)療養。

「達拉斯快報」(Dallas Express)記者前往採訪時，員工證實格蘭傑入住該院並坦承「這裡就是她的家」，不過記者未能獲准與格蘭傑交談。

1997年首度當選國會眾議員的格蘭傑，是德州第一位共和黨籍女性眾議員，目前是本屆國會共和黨首位擔任撥款委員會(Appropriations Committee)主席的女議員，是繼塞耶斯(Joseph Sayers)之後、史上第四位擔任該委員會主席的德州人。

格蘭傑兒子布蘭登(Brandon Granger)接受「達拉斯晨報」(Dallas Morning News)採訪，表示母親入住沃斯堡(Fort Worth)傳統老人院(Tradition Senior Living)，而非媒體報導的失智護理之家；他說：「這是艱難的一年。」還透露母親出現失智症狀，而且病情惡化快速。

隨後格蘭傑透過辦公室發表聲明，除了向各界表達謝意，並坦承9月初以來因健康因素無法前往華府參與眾院議程：「誠如我的家人、朋友與同僚所知，過去一年來，我一直在處理不可預料的各項健康難題。」

格蘭傑罹患失智症的消息曝光後，引發外界對政壇高齡化的憂心，有線電視新聞網(CNN)資深記者多維爾(Edward-Isaac Dovere)在X發文嘲諷：「『失蹤的共和黨國會女議員六個月不見人影，最後被發現住在失智護理之家。」

過去十年來聯邦民選官員年齡一個比一個老，導致國家權力集中在老人手中，包括81歲總統拜登、78歲總統當選人川普以及82歲參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等政壇重要人士，令人憂心這群老人是否擁有領導國家的敏銳思維與行動力。