讓出寶座？強生自爆曾問馬斯克：你想當眾院議長嗎

眾院議長強生說，他在溝通開支法案時，曾問馬斯克，想不想當議長。(歐新社)

共和黨眾院 議長強生(Mike Johnson)20日晚透露，參院討論支出法案期間，他曾與億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)談論這份政府資金協議，此前馬斯克曾公開貼文反對該法案。

眾院通過臨時開支法案並交給參院審查後，強生在東部時間晚間6時15分左右接受記者訪問，然而，他無法迴避與馬斯克相關的問題。

強生說：「大約一小時前我和馬斯克談過。我們談到這一工作特別的挑戰。我說『嘿，你想當眾院議長嗎？我不知道』他說這可能是世界上最困難的工作，我覺得是這樣沒錯。」

「但是我們會度過這一難關，我們會讓這個國家團結，我們會在1月開始這一美國優先議程。我們等不及要開始了。」

本周稍早，兩大黨協商出臨時開支法案並交付眾院審議，但馬斯克大力批評提案內容，堅稱該法案不應該通過。他在X平台發文，表示該法案：「是一大堆的政治分肥」。馬斯克也堅持，初版法案「不應該通過」，並稱這是「糟糕的」立法。

馬斯克的批評促使共和黨內部強烈反對該提案，強生因此撤回法案，第二版提案未能獲得民主黨支持，導致兩黨在最後期限逼近之前互相指責。

之後議員開始批評強生，質疑在川普政府即將上任之際，他是否能勝任議長的工作。

一些人指出，基於馬斯克的高調介入以及他對共和黨似乎有顯著的影響，他可以擔任眾院議長的角色。共和黨聯邦參議員保羅(Rand Paul)、眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)都在X平台支持馬斯克擔任眾院議長。