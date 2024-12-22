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參院85:11通過臨時開支法案 午夜期限過後拜登簽字 政府關門危機解除

編譯潘勛／綜合報導
拜登總統在20日午夜過後才簽署短期支出法案，確保聯邦政府資金不中斷。(路透)
拜登總統在20日午夜過後才簽署短期支出法案，確保聯邦政府資金不中斷。(路透)

拜登總統在20日子夜最後期限結束之後，才在送來的臨時開支法案上簽字，化解聯邦政府關門的窘境，讓這幾天國會為通過持續撥款決議案(CR)而動亂畫下句點；臨時開支法案雖過，但國會並未回應總統當選人川普的重點要求，取消國債上限或延展到2029年以後，共和黨選戰時減少開支支票恐怕要落空。

川普促提高舉債上限遭擱置

紐約時報21日報導，拜登嚴格來說是已過期限才簽字。臨時開支法案讓政府依當前開支水準運作到3月14日；另提供1000億元的天災援助款、100億元給農民的農業濟助款。

美聯社報導，拜登表示這次開支協議代表了妥協，意味未有任何一黨隨心所欲取得一切，也確保政府能持續以全部職能運作，對全民是好消息。

但國會為此動盪一周，如此結束還不明朗；川普在此之前堅稱協議要納入調升政府舉債上限；他放話說，若是不能，不如讓政府關門「現在就開始」。

國會兩院趕在限期之前通過短期支出法案，使聯邦政府不致關門。圖為參院多數黨領袖舒默...
國會兩院趕在限期之前通過短期支出法案，使聯邦政府不致關門。圖為參院多數黨領袖舒默在參院全體投票過關後，興奮握拳慶祝。(美聯社)

強生修訂的臨時開支法案在眾院以366:34票通過，送到參院以85:11票過關時已過子夜；白宮當時表示，停止為政府關門做的準備。參院多數黨領袖舒默表示，政府不會關門了。

馬斯克幕後指點法案大戲

最後通過的法案是強生第三次嘗試；四面受困的他想達成維持聯邦政府最基本的要求，即維持開門。他遇到的重重困難不禁讓人懷疑，面臨憤怒的共和黨同僚，又要與川普及億萬富豪馬斯克共事，強生的議長寶座能否保得住。馬斯克由遠處遙遙指點這場法案大戲。

新一屆眾院明年1月3日開議，要選出下一位議長，共和黨以220席對民主黨的215席，僅有極窄的多數，強生真想再執掌議長議事槌，幾無出錯空間。共和黨聯邦眾議員哈里斯(Andy Harris)便因開支法案裡的赤字開支而批評共和黨人，故表示對黨高層「心意未定」，其他人也釋出對強生不滿的訊號。

強生左支右絀 議長寶座恐不保

只是川普到最後才要求解決債限一事，實在是不可能的任務，強生幾乎沒得選擇，只能設法避開這股壓力；他曉得光憑共和黨取得的微弱多數，而且有很多共和黨預算鷹派較愛減少聯邦政府開支、不容赤字再增加，川普的取消債限構想，無法取得足夠支持。

新年來臨，共和黨全面掌控白宮、參眾兩院，提出減稅等宏大計畫，目前流露出來的是：他們必須慣常仰賴眾院民主黨的票，才能維持治國的例行運作。

聯邦公債目前已達36兆元

聯邦公債目前來到約36兆元，新冠疫情之後通膨竄升推高政府的舉債成本，以至於來年的履行債務開支已超過國家安全項目。上次國會調升債限是在2023年6月；只是數額1元也沒加，而是把債限擱置到2025年1月1日。目前財政部透過異常手段確保美國公債不致違約；一些人估計這些作帳手法可以讓違約日拖到明年夏季。

但川普想避免這種事發生，原因是他擔任總統時要增加舉債。

共和黨 川普 拜登

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