川普、馬斯克帶頭反對 共和黨拒開支案 政府關門風險飆
聯邦眾院議長強生(Mike Johnson)17日晚間為避免政府關門而制定的政府開支案，被認為是一項充滿民主黨政策優先事項的妥協案，18日在總統當選人川普和億萬富翁馬斯克以及眾院共和黨大部分成員的連聲抨擊下，遭共和黨人拒絕。這也表示，大多數政府機關在本周六(21日)凌晨關門的風險升高了。
川普18日下午發表長篇書面聲明，加上黨內不滿聲浪不斷堆疊，強生不得不重新制定開支方案，以防政府在聖誕節期間關門；這也涉及到他接下來能否得到眾院足夠的支持，於明年初再度當選議長。
熟悉相關對話的人士向華盛頓郵報表示，強生尚未概述任何備案，下一步怎麼做仍不明朗；經費延期法案需兩黨和川普大力支持才能通過。若國會不延長經費使用最後期限，大多數聯邦機構將在21日凌晨12:01關門，影響將在23日(周一)完全顯現。
華郵指出，強生法案遭共和黨拋棄的速度，其實也凸顯出該黨明年任務艱鉅；屆時共和黨將控制參院和白宮，但在眾院優勢甚微。
強生18日稍早向福斯新聞表示，他已發簡訊給馬斯克和川普非政府組織「政府效率部門」聯合主席拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，表明任何措施都需要民主黨的支持才能過關；他說，拉馬斯瓦米理解他面臨的挑戰。
強生17日晚間提出的政府開支法案，將聯邦經費延長至3月14日，向自然災害倖存者提供1104億元，同時制定了一系列政策變更。強生在談判後期，為確保法案能在眾院和民主黨領導的參院過關，對農民額外增加100億元援助，也為民主黨方面提出一系列要求開了綠燈。
共和黨人拒絕強生法案後，在20日以前解決僵局，難上加難。川普已要求保留強生支持的某些措施，例如對農民和自然災害倖存者的援助；但他也要求眾院放棄和民主黨談好的計畫內容。川普還要求共和黨延長債務上限的暫停期限；債務上限是聯邦政府可借款的上限，該上限將於明年川普新任期初到期。
上一則
「他是戰爭販子」 傳名嘴卡爾森反對 致龐培歐入閣夢碎
下一則
FB留言