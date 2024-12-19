川普、馬斯克帶頭反對 共和黨拒開支案 政府關門風險飆

一個獲眾院議長強生(左)支持、旨在防止政府部分停擺的政府支出案，由於總統當選人川普和政府效率部負責人馬斯克(右)、拉馬斯瓦米反對，眾院共和黨議員拒絕了這一法案，聯邦政府面臨於12月21日午夜起部分停擺的危機。(美聯社)

聯邦眾院 議長強生(Mike Johnson)17日晚間為避免政府關門而制定的政府開支案，被認為是一項充滿民主黨政策優先事項的妥協案，18日在總統當選人川普 和億萬富翁馬斯克以及眾院共和黨 大部分成員的連聲抨擊下，遭共和黨人拒絕。這也表示，大多數政府機關在本周六(21日)凌晨關門的風險升高了。

川普18日下午發表長篇書面聲明，加上黨內不滿聲浪不斷堆疊，強生不得不重新制定開支方案，以防政府在聖誕節期間關門；這也涉及到他接下來能否得到眾院足夠的支持，於明年初再度當選議長。

熟悉相關對話的人士向華盛頓郵報表示，強生尚未概述任何備案，下一步怎麼做仍不明朗；經費延期法案需兩黨和川普大力支持才能通過。若國會不延長經費使用最後期限，大多數聯邦機構將在21日凌晨12:01關門，影響將在23日(周一)完全顯現。

華郵指出，強生法案遭共和黨拋棄的速度，其實也凸顯出該黨明年任務艱鉅；屆時共和黨將控制參院和白宮，但在眾院優勢甚微。

強生18日稍早向福斯新聞表示，他已發簡訊給馬斯克和川普非政府組織「政府效率部門」聯合主席拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，表明任何措施都需要民主黨的支持才能過關；他說，拉馬斯瓦米理解他面臨的挑戰。

強生17日晚間提出的政府開支法案，將聯邦經費延長至3月14日，向自然災害倖存者提供1104億元，同時制定了一系列政策變更。強生在談判後期，為確保法案能在眾院和民主黨領導的參院過關，對農民額外增加100億元援助，也為民主黨方面提出一系列要求開了綠燈。

共和黨人拒絕強生法案後，在20日以前解決僵局，難上加難。川普已要求保留強生支持的某些措施，例如對農民和自然災害倖存者的援助；但他也要求眾院放棄和民主黨談好的計畫內容。川普還要求共和黨延長債務上限的暫停期限；債務上限是聯邦政府可借款的上限，該上限將於明年川普新任期初到期。