共和黨下屆眾院委員會主席「全為白男」不見有色族裔議員

共和黨掌控的下屆國會眾院,提出的各委員會主席名單,大多為白人男性,沒有一位女性議員。圖為議長強生(中)與共和黨同僚上個月在國會前面揭示「美國新的一天」。(美聯社)

國會眾院共和黨 人上周公布第119屆國會委員會主席名單,由眾院共和黨指導委員會選出的17名常設委員會主席多為白人男性,20年來首次未見女性主席,有色族裔議員也不在名單上。

上一次眾院無任何女性常設委員會主席為2005年到2006年的第109屆國會。

第118屆國會共和黨共有三名女性眾院委員會主席,德州眾議員 格蘭傑(Kay Granger)擔任撥款委員會(Appropriations Committee)主席,華盛頓州眾議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)為能源和商業委員會主席(Energy and Commerce Committee),北卡羅來納州眾議員福克斯(Virginia Foxx)為教育和勞動力委員會(Education and the Workforce Committee)。

格蘭傑、羅傑斯都未參與2024年連任競選,現年81歲的福克斯雖然成功贏得第11個任期,她已經獲准能免除眾院共和黨的六年任期限制,以在第118屆國會領導委員會,但她並未申請額外的免除限制權。

福克斯曾在第115屆國會擔任委員會主席,在第116、117屆為資深議員,下一屆教育和勞動力委員會主席將由密西根眾議員沃伯格(Tim Walberg)擔任。

佛州聯邦眾議員馬斯特(Brian Mast)將擔任外交委員會(Foreign Affairs Committee)主席,俄亥俄州聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)將繼續擔任司法委員會(Judiciary Committee)主席,肯塔基州聯邦眾議員柯默(James Comer)繼續領導監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee),密蘇里州聯邦眾議員史密斯(Jason Smith)繼續領導歲入委員會(Ways and Means Committee)。

維吉尼亞州共和黨籍前眾議員芭芭拉‧康斯達克(Barbara Comstock)在最終名單公布前發文表示:「非常符合MAGA(讓美國再次偉大,Make America Great Again)時代,沒有女性需要申請。」