國會研議「中國法案」 要給川普更多權力對北京強硬

國會共和黨議員擬推動更立法，限制美國在中國投資，替即將上任總統的川普開路。圖中左為國會眾院議長強生。(歐新社)

國會議員們多年來一直在討論如何限制美國在中國投資 ，以阻止中國獲得美國技術和資本，近幾周共和黨 議員們更加速談判，試圖在年底前替即將上任總統的川普 開路，給予他最大的靈活性來制定政策；川普在國會山莊的盟友正在推動年底立法，限制美國在中國的投資，他們牢記一件事：制訂法律是為了襄助未來的白宮主人。

政治新聞網站Politico報導，預計川普將積極嘗試施壓中國並取得新的讓步，因此議員和助理傾向緩和的做法，盡可能不去束縛他。在中國法案中，一項顯著的變化將賦予川普完全的自由裁量權，可以制裁違反潛在新投資規則的美國公司，將此當作談話籌碼；另一項措施是給各機構更多的時間來實施該法案，這樣川普的提名人就可以先得到參院確認。

川普提名的國家安全顧問、眾議員沃茲(Mike Waltz)還倡導另一項提議，也就是保留一項條款，以恢復川普第一任期關於撤資中國軍事相關企業的行政命令。據一位了解談判情況的人士透露，沃茲最近一直在遊說此事，防止相關條款被淡化。一位參與起草中國法案的眾院共和黨助手表示沃茲將成為「關鍵推動者」，他的意見讓人明確了解川普行政政策的走向。

不過中國法案的前景仍不確定，兩黨議員正試圖將其納入國會必須在12月20日前通過的權宜支出法案。一位了解政策討論情況的前川普政府官員表示，如果國會今年可以通過立法卻存在任何漏洞，川普的經濟和國安官員考慮明年直接靠頒布行政命令來解決。

眾院共和黨人過去一年一直在彌合外交事務委員會(House Foreign Affairs Committee)和金融服務委員會(House Financial Services Committee)，前者希望建立更新更多限制的制裁，後者偏好現行的制裁程序，因此拒絕支持。共和黨眾議員因此推動投資立法草案，當前目標是將其納入權宜支出法案。