我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

國會研議「中國法案」 要給川普更多權力對北京強硬

編譯廖振堯／綜合報導
國會共和黨議員擬推動更立法，限制美國在中國投資，替即將上任總統的川普開路。圖中左為國會眾院議長強生。(歐新社)
國會共和黨議員擬推動更立法，限制美國在中國投資，替即將上任總統的川普開路。圖中左為國會眾院議長強生。(歐新社)

國會議員們多年來一直在討論如何限制美國在中國投資，以阻止中國獲得美國技術和資本，近幾周共和黨議員們更加速談判，試圖在年底前替即將上任總統的川普開路，給予他最大的靈活性來制定政策；川普在國會山莊的盟友正在推動年底立法，限制美國在中國的投資，他們牢記一件事：制訂法律是為了襄助未來的白宮主人。

政治新聞網站Politico報導，預計川普將積極嘗試施壓中國並取得新的讓步，因此議員和助理傾向緩和的做法，盡可能不去束縛他。在中國法案中，一項顯著的變化將賦予川普完全的自由裁量權，可以制裁違反潛在新投資規則的美國公司，將此當作談話籌碼；另一項措施是給各機構更多的時間來實施該法案，這樣川普的提名人就可以先得到參院確認。

川普提名的國家安全顧問、眾議員沃茲(Mike Waltz)還倡導另一項提議，也就是保留一項條款，以恢復川普第一任期關於撤資中國軍事相關企業的行政命令。據一位了解談判情況的人士透露，沃茲最近一直在遊說此事，防止相關條款被淡化。一位參與起草中國法案的眾院共和黨助手表示沃茲將成為「關鍵推動者」，他的意見讓人明確了解川普行政政策的走向。

不過中國法案的前景仍不確定，兩黨議員正試圖將其納入國會必須在12月20日前通過的權宜支出法案。一位了解政策討論情況的前川普政府官員表示，如果國會今年可以通過立法卻存在任何漏洞，川普的經濟和國安官員考慮明年直接靠頒布行政命令來解決。

眾院共和黨人過去一年一直在彌合外交事務委員會(House Foreign Affairs Committee)和金融服務委員會(House Financial Services Committee)，前者希望建立更新更多限制的制裁，後者偏好現行的制裁程序，因此拒絕支持。共和黨眾議員因此推動投資立法草案，當前目標是將其納入權宜支出法案。

川普 投資 共和黨

上一則

查克柏格、貝佐斯、奧特曼… 科技業大咖紛紛靠攏川普

下一則

美智庫CSIS台海兵推 首度納核武 15次僅5次擊退解放軍

延伸閱讀

憂川普頒限令 中國留學生不敢返鄉過春節

憂川普頒限令 中國留學生不敢返鄉過春節
CNN：川普讓台灣猜不透 台灣自救要靠對美宣傳和提高軍費

CNN：川普讓台灣猜不透 台灣自救要靠對美宣傳和提高軍費
川普考慮私有化美國郵政署 65萬聯邦員工飯碗可能不保

川普考慮私有化美國郵政署 65萬聯邦員工飯碗可能不保
川普又將沒新空軍一號可搭了 波音延誤 最快2029年交機

川普又將沒新空軍一號可搭了 波音延誤 最快2029年交機

熱門新聞

聯合健保執行長在紐約當街遭到殺害，紐約市警局在4日公布作案兇手的監控照。作案者9日在賓州落網。(美聯社)

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

2024-12-09 21:29
涉嫌槍殺聯合健保公司執行長的兇嫌孟喬內10日出席聽證會前失控怒吼。(路透)

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

2024-12-10 20:21
總統當選人川普預料將在明年1月就職後，改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。圖為一名男子眺望紐約自由女神像。示意圖。(美聯社)

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

2024-12-08 15:12
警方10日公佈槍手曼吉奧入獄照。(美聯社)

涉殺CEO嫌犯遭盤查時發抖 友稱他脊椎術後疏遠親友

2024-12-09 23:31
馬唯中坐在大都會展廳裡的畫家波拉克著名作品「秋天的節奏」前，神采奕奕談東西文化。(記者范航瑜╱攝影)

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

2024-12-06 09:56
川普誓言在他的第二個任期，將致力終結無證移民子女的出生公民權。圖為德州無證移民牽著在美國出生的女兒。(美聯社)

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權 擴大打擊「生育旅遊」

2024-12-09 08:45

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注