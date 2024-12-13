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共和黨參院領袖麥康諾 批川普美國優先政策 指世局危殆如二戰前夕

記者張聲肇／綜合報導
即將卸下共和黨參議院領袖的麥康諾接受英國金融時報訪問時說，當今世局危殆，彷如二戰前夕，連美國人喊的口號「美國優先」，都和1930年代如出一轍。(美聯社)
即將卸下共和黨參議院領袖的麥康諾接受英國金融時報訪問時說，當今世局危殆，彷如二戰前夕，連美國人喊的口號「美國優先」，都和1930年代如出一轍。(美聯社)

即將卸下共和黨國會參院領袖職責的參議員麥康諾(Mitch McConnell)接受英國金融時報訪問時說，當今世局危殆，彷如二戰前夕，連美國人喊的口號「美國優先」，都和1930年代如出一轍。

11日刊出的專訪中，麥康諾對共和黨內流行的孤立主義思潮，以及川普「美國優先」的政策理念，強烈表達不以為然。

川普下個月就任，參院再度由共和黨掌控，麥康諾將轉任國防撥款小組主席。他將在這關鍵職位上，糾正川普的外交政策偏差，包括縮減對烏克蘭抵抗俄國入侵的支援。

他說，美國絕對不能走孤立主義路線，必須在世界舞台扮演積極角色。他暗示，二戰初期，美國避戰，任納粹橫掃歐洲是一大失策。他對雷根總統冷戰期間「以實力促成和平」的策略大表讚賞，認為這比川普的「美國優先」主張高明的多。

他說，多數美國選民認為應付世局的辦法很簡單，就是「少管他國閒事」，那是1930年代的想法，根本無效，「因為雷根，我們知道什麼策略才行得通，靠實力贏得和平，且不是光說不練，而是以實際行動展現實力。」

1940年，美國反戰人士以及孤立主義論者合組「美國優先委員會」，大力反對美國參戰。1941年12月8日，日本偷襲珍珠港翌日，美國還是無可避免地宣布參戰。

麥康諾說，止戰要付出的代價，比參戰低得多。他說，二戰期間，美國耗費GDP的37%抵抗納粹德國征服世界的野心；2023年美國嚇阻俄國侵烏戰爭擴大的經費，只占GDP的2.7%。

他不確定明年共和黨掌控參眾兩院後，會不會繼續提供軍事援助給烏克蘭，但「總目標是，不能讓俄國得逞。」

他提到美國另一個生存受到威脅的民主盟邦以色列，說「我們有兩個在奮力求存的民主盟友。它們認為需要怎樣才能贏，我不認為我們該斤斤計較。」

麥康諾和川普關係一向不怎麼好，但11月他還是票投「本黨候選人」川普。

川普 麥康諾 美國優先

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